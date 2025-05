Elisa Di Francisca: Vittima di bullismo da bambina e ora online, serve ascolto e coraggio

Elisa Di Francisca, oro olimpico nel fioretto, condivide la sua esperienza di bullismo, vissuta sia da giovane schermitrice che da adulta. Oggi, invita a rompere il silenzio e a offrire sostegno a chi ne è vittima, sottolineando l'importanza dell’ascolto e della comprensione per affrontare questa problematica ancora attuale.

“Il bullismo purtroppo esiste ancora. Io l’ho vissuto da ragazzina, in modo indiretto, da parte di alcune compagne schermitrici, e l’ho vissuto anche da adulta, di recente. L’importante è non restare in silenzio. Chi è vicino a chi ne è vittima deve accorgersene, deve ascoltare e capire”. A parlare è Elisa Di Francisca, oro olimpico nel fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, intervenuta alla Maratona Bullismo organizzata a Roma presso il Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos.

La campionessa ha raccontato la sua esperienza personale durante la presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. Un tema che tocca da vicino anche il mondo dello sport e dei social: “Il problema non sono le critiche, ma gli insulti gratuiti. Questa cultura dell’insulto libero è una piaga enorme”, ha spiegato.

Elisa Di Francisca ha deciso di reagire: “Io ho parlato con le persone che ho accanto, ho denunciato e sono andata avanti. Bisogna essere forti, e fortunatamente io lo sono”. Le sue parole arrivano come testimonianza e sprone a non lasciare sole le vittime, e a costruire una rete di ascolto e consapevolezza.