ASUS annuncia quattro GeForce RTX 4070

Le nuove schede grafiche includono i modelli ROG Strix GeForce RTX 4070,

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070, ASUS Dual GeForce RTX 4070 e

ASUS Dual GeForce RTX 4070 White Edition.

PUNTI CHIAVE

·ROG Strix GeForce RTX 4070: è dotata di dissipatore MaxContact, supporto 12VHPWR e nuove ventole Axial-tech a 11 pale che producono un volume d'aria superiore del 31% e una pressione statica superiore del 56,3%

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070: offre ampia compatibilità con i case più diffusi , condensatori di livello militare e con la produzione ASUS Auto-Extreme garantisce prestazioni affidabili nel tempo

ASUS Dual GeForce RTX 4070: le nuoveschede Dual sono caratterizzate da un inedito look retro-futuristico; grazie a una lunghezza di 267 mm e all’alimentazione mediante un singolo cavo PCIe, supportano al meglio anche le build dai form factor più compatti.

ASUS amplia la gamma di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX annunciando oggiquattro nuovi modelli: ROG Strix GeForce RTX 4070, TUF Gaming GeForce RTX 4070, ASUS Dual GeForce RTX 4070 eASUS Dual GeForce RTX 4070 White Edition. I nuovi modelli sono tutti basati sulla GPU GeForce RTX 4070 che integra tutti i progressi e le innovazioni più recenti dell'architettura NVIDIA Ada Lovelace, compresi i nuovi standard per il gaming quali il rendering neurale DLSS 3 e le tecnologie di ray-tracing in tempo reale.



A partire da un prezzo suggerito al pubblico di 699 euro, le nuove schede video ASUS GeForce RTX 4070 offrono cosìtutte le tecnologie più recenti ed eseguono la maggior parte dei giochi moderni a oltre100 fotogrammi al secondo in risoluzione 1440p.



ROG Strix GeForce RTX 4070: domina con stile

La ROG Strix GeForce RTX 4070 offre la stessa incredibile ingegneria della GeForce RTX 4070 Ti, ora a un prezzo più accessibile. La nuova scheda si presenta con uno spessore di 3,12 slot per una lunghezza di 338,9 mm e offre un'ampia superficie sul dissipatore MaxContact per il flusso d'aria, pur utilizzando lo stesso innovativo design cyberpunk e la stessa struttura ultra-rigida dei suoi fratelli maggiori.











Il connettore di alimentazione a 16 pin garantisce la compatibilità con il più recente standard per gli alimentatori da 12 VHPWR, mentre un adattatore è già incluso per garantire la totale compatibilità anche con altri alimentatori. Queste schede sono inoltre dotate di tre nuove ventole Axial-tech a 11 pale che possono spingere il 31% in più di volume d'aria e produrre il 56,3% di pressione statica in più rispetto ai modelli precedenti già montati sulla ROG Strix GeForce RTX 3080. Un enorme backplate ventilato assicura un flusso d'aria superiore e la tecnologia 0 dB mantiene le schede completamente silenziose anche con carichi di lavoro più leggeri.





TUF Gaming GeForce RTX 4070: dove si incontrano prestazioni e affidabilità

Con l’introduzione della nuova GPU GeForce RTX 4070, ASUS offre anche una variante TUF Gaming che rispetto al modello ROG Strix è assistita da un dissipatore leggermente più spesso e un design della scheda un po’ più corto. Un'ampia presa d'aria sulla piastra posteriore in alluminio ad alta resistenza migliora il flusso d'aria rispetto ai modelli della generazione precedente. Con un design di 3,15 slot e le nuove ventole Axial-Tech a 11 pale, gli utenti non avranno certo problemi di raffreddamento. Inoltre, la lunghezza ridotta di 301 mm offre una maggiore compatibilità con un maggior numero di case tra i modelli più diffusi.









La TUF Gaming GeForce RTX 4070 offre anche il pratico switch Dual BIOS e mostra un logo ARGB TUF Gaming ridisegnato lungo lo scudo esterno per un tocco di stile, oltre a integrare condensatori di livello militare e poter vantare tutta la qualità costruttiva derivante dal processo di produzione Auto-Extreme, che assicura assoluta affidabilità e stabilità nel tempo e per cui le schede TUF sono ben note. Se si è alla ricerca di una scheda solida e che dimostri il suo valore nel tempo, la GeForce RTX 4070 di TUF Gaming rappresenta certamente una soluzione ideale per garantire prestazioni di gioco di lunga durata.





ASUS Dual GeForce RTX 4070: bianca o nera, facile creare la build perfetta!

Per la prima volta dal rilascio delle GPU GeForce RTX serie 40 di NVIDIA, ASUS è orgogliosa di annunciare il ritorno delle schede grafiche ASUS Dual. Ora disponibili nelle varianti di colore standard, nera, e in una inedita versione bianca, queste schede offrono un abbinamento perfetto per le build più economiche o semplicemente di formato più compatto. Riprogettate interamente per la Serie 40 con un look del tutto nuovo, le schede ASUS Dual evocano la stessa ispirazione spaziale che caratterizza le più recenti schede madri premium della serie Prime grazie a elementi di stile retro-futuristico, tra cui una vista semi-trasparente sul dissipatore di calore nella parte superiore della scheda. Per quanti prediligono uno stile più sobrio o semplicemente non hanno bisogno di RGB, la Dual GeForce RTX 4070 rappresenta così una scelta davvero perfetta.





Le schede Dual offrono tuttavia caratteristiche propriamentepremium, a partire dal backplate interamente in alluminio, fino ad includere le ventole Axial-tech a 11 pale e uno switch Dual BIOS. Come già suggerisce il nome, la Dual GeForce RTX 4070 integra solo due ventole, elemento che consente alla scheda di vantare una lunghezza totale di soli 267.1 mm, offrendo una maggiore compatibilità anche con i sistemi più compatti. Dotata di un singolo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin, la Dual GeForce RTX 4070 può essere pertanto facilmente installata anche nelle build dalle dimensioni più compatte o in un qualsiasi sistema esistente.

Alimentatori ASUS e ROG: la potenza è nulla senza la giusta alimentazionePer far esprimere al meglio le nuove schede grafiche ASUS e ROG GeForce RTX 4070 sostenendo in maniera ottimale le loro prestazioni è consigliabile abbinarle sempre a un alimentatore ASUS o ROG. La scelta è davvero ampia, spaziando dai modelli ROG, ROG Strix o TUF Gaming, fino al più recente e compatto ROG LOKI SFX-L 750W Platinum.

Disponibilità e prezzi

Le nuoveschede video TUF Gaming GeForce RTX 4070 e ASUS DUAL GeForce RTX 4070 sono da oggi disponibili presso gli

ASUS Gold Store

, i rivenditori aderenti al Programma

Powered by ASUS

e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo suggerito al pubblico a partire da 699,90 € IVA inclusa. Presso gli stessi Partner commerciali ASUS s aranno presto disponibili anche i modelli ROG Strix GeForce RTX 4070 e ASUS DUAL GeForce RTX 4070 White Edition .

