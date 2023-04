Path of Exile: Crucible – disponibile nuovo aggiornamento

Numerose le migliorie e le novità introdotte dall'espansione Crucible, tra queste la Crucible Challenge Leagu, gli Atlas Gateways, un rinnovato Albero delle Abilità Passive e delle Maestrie, le nuove abilità Vaal e molto altro ancora!

In supporto all’ingente mole di nuovi contenuti in-game offerti dall'espansione Crucible, nell'ultima settimana Grinding Gear Games ha rilasciato con cadenza regolare notizie e aggiornamenti dedicati a questa espansione, tra cui una guida alle Gemme , nuove e modificate, una guida alle informazioni degli oggetti , e un esaustivo teaser su tutto quanto presente in Crucible.

La nuova espansione del rinomato Action RPG free-to-play Path of Exile: Crucible è disponibile ora per PC, macOS, PlayStation 4 e Xbox One.

