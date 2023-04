Migliore offerta adsl: come scegliere la connessione a internet

In Italia operano vari gestori che propongono la connessione a internet fissa per casa. Le offerte sono numerose e le loro caratteristiche dipendono sia dal fornitore cui ci si rivolge, sia dal luogo in cui si vive. In alcune zone è infatti già presente la fibra ottica in ogni singola via e quartiere, mentre in altre ci sono ancora zone grigie, prive anche della connessione a banda larga.

Meglio l’ADSL o la fibra?

Le pubblicità dei gestori telefonici solitamente fanno riferimento alla migliore offerta ADSL che ogni singola azienda può proporre; se troviamo offerte che parlano di internet super veloce, o di costi fissi mensili, la proposta si basa sulla tecnologia ADSL, che è quella che copre un maggior numero di zone nel nostro Paese. Sostanzialmente, perché non in tutta Italia è disponibile la connessione con fibra ottica. Quindi attivando un nuovo contratto. È importante anche sapere che le offerte per la connessione in fibra ottica sono di due tipi: connessioni in fibra ottica fin dentro casa; connessioni in fibra ottica fino in strada, collegate poi con il doppino che arriva fino in casa.La prima soluzione comporta la necessità per il gestore telefonico di modificare l’impianto telefonico nella casa del singolo abbonato. In alcuni casi è necessario chiedere il permesso al condominio in cui si vive e a volte anche effettuare lavori abbastanza importanti.

Che tipo di contratto scegliere

Ormai da anni la maggior parte dei contratti per la connessione a internet propongono offerte in abbonamento, con internet illimitato ed eventualmente anche qualche servizio aggiuntivo. Chi sta cercando la migliore offerta ADSL o per la fibra ottica deve valutare con attenzione quali siano le sue esigenze personali.

Chi usa la rete solo saltuariamente, per guardare in film in streaming o per fare acquisti online, non presenta esigenze particolari. In questi casi il primo elemento da valutare è il costo mensile dell’offerta internet: il minore che si riesce a trovare può anche essere considerato il più interessante possibile. Se invece si fa un largo uso di internet, con vari membri della famiglia sempre connessi alla rete wi-fi domestica, allora è bene valutare anche altri elementi, tra cui la possibilità di avere a disposizione una banda molto ampia, con elevata velocità di download e di upload, la fibra ottica e una buona stabilità della rete internet. In questi casi la banda minima garantita dal provider e la velocità massima effettiva ottenibile sono elementi molto importanti da verificare.

Servizi aggiuntivi

Ci sono poi gestori che; non molti utenti usano questo strumento, ma chi lo sfrutta ancora ha ovviamente un chiaro vantaggio dal poterlo utilizzare senza pagare di più. Alcuni contratti prevedono il router in comodato d’uso gratuito, mentre altri lo offrono con un piccolo pagamento mensile. Varie offerte propongono anche contenuti in streaming gratuiti o buoni spesa da utilizzare in internet. Questo tipo di proposte possono essere più o meno interessanti a seconda delle esigenze del singolo soggetto.

