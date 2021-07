Le potenzialità del 5G e la velocità di connessione internet fissa

La tecnologia 5G sta portando velocità e capacità molto più elevate alla rete mobile, consentendo nuove applicazioni per l'industria, i servizi pubblici e gli utenti privati. Ma anche oggi, attraverso la fibra ottica a casa o in ufficio puoi avere una connessione veloce per usufruire senza problemi di servizi come netflix e altri senza rallentamenti.



L'importante è che la velocità di connessione, soprattutto in fase di dowload, sia adeguata.



Test di velocità della connessione Internet

Prima di parlare della tecnologia 5G, che è sicuramente il "tema caldo" quando si parla di velocità di navigazione diamo uno sguardo alla velocità della connessione Internet fissa che gioca anch'essa un ruolo importante nella qualità dell'esperienza online di tutti i giorni.



La frustrazione è molta quando la pagina web che si desidera consultare impiega molto tempo a comparire sullo schermo o il video che si sta guardando si interrompe continuamente. Possiamo quindi porci le seguenti domande:



Qual è la mia velocità di connessione effettiva?

Cosa influenza la velocità della mia connessione?

Come posso aumentare la velocità della mia connessione Internet?

Esiste uno standard minimo di velocità di connessione?



Qual è la mia velocità di connessione effettiva?

Per il download e il caricamento dei dati, la velocità di connessione a Internet è impostata in megabit al secondo (Mb/s).La connessione in download è misurata in megabit al secondo o Mbps e fa riferimento al trasferimento di dati tra Internet e il tuo dispositivo, che si tratti di file, siti Web, foto, musica o film. La connessione in upload è sempre misurata in Mbit/s è fa riferimento alla processo inverso, ovvero il trasferimento dati tra il tuo dispositivo e Internet.



I provider di servizi Internet (ISP) offrono diverse velocità di connessione Internet a prezzi diversi.



Di solito ci sono diversi piani tra cui scegliere per goderti una connessione più veloce ed esistono strumenti online per misurare la velocità della connessione Internet come Speedcheck che servono a verificare se la velocità di connessione per cui stai pagando sia effettivamente quella promessa dal tuo provider.

Cosa influenza la velocità della mia connessione?

La velocità di download e upload associate al tuo piano sono tutti fattori determinanti nella valutazione delle velocità effettive della tua connessione Internet. Ma ce ne sono altri.



Fattori interni



Il pacchetto ordinato dal tuo provider specifica la velocità del servizio Internet dalle loro strutture alla tua porta. La letteratura pubblicitaria spesso pubblicizza velocità "fino a" qualsiasi numero di Mbps, ma diversi fattori possono ridurre la velocità di connessione. Eccone alcuni:



Il dispositivo. Hai un computer nuovo e veloce o è una vecchia macchina che fatica a fornire le risorse per le nuove applicazioni?

Il modem. Questo dispositivo, che converte i dati trasmessi via telefono, cavo o fibra ottica in un formato utilizzabile dal computer, può accettare le alte velocità di connessione che oggi sono la norma?

Il router senza fili. Sempre più consumatori installano una rete wireless nelle loro case per sfruttare i servizi Internet con più dispositivi. La velocità di connessione può variare in base alla distanza tra il router e questi dispositivi.

Il numero di dispositivi utilizzati. Utilizzi un solo dispositivo o condividi la connessione Internet con computer, tablet o smartphone di altre persone? La velocità della connessione Internet è direttamente proporzionale al numero di dispositivi connessi alla rete domestica.



Fattori esterni



Vari fattori esterni possono ridurre la velocità di connessione:



Traffico del sito web - se migliaia di altre persone tentano di visitare il tuo stesso sito web, ritarderanno di conseguenza la velocità con cui accedi.

Fattori tecnici come latenza, che è il tempo impiegato dai dati per viaggiare da una sorgente a una destinazione e i pacchetti di dati persi, che sono gli elementi delle informazioni che hai inviato o che ti aspetti di ricevere su Internet che non raggiungono la loro destinazione possono ridurre la velocità di connessione.

Cosa cambierà con l'arrivo del 5G?

Vantaggi per i liberi professionisti

Lo smartphone è diventato uno strumento essenziale per i professionisti soprattutto quando sono in viaggio, ma la rete 4G può influire sulla loro produttività sulle applicazioni mobili, in particolare su funzionalità come la condivisione di file sul cloud o le videoconferenze quando si ha una velocità internet ridotta. Il 5G può colmare questa lacuna. Oggi, per esempio, con più di due partecipanti, una conference call può saturarsi rapidamente perché a volte richiede più dati di quanti lo smartphone possa elaborare. Ciò può avvenire anche quando si sta a casa o in ufficio se la connessione internet utilizzata non è abbastanza veloce.

Con il 5G, queste funzionalità di comunicazione saranno garantite al 100%. La velocità media di download verrà moltiplicata per 7, ovvero 490 Mbit/s, con una velocità media di 100 Mbit/s. Questa nuova velocità di trasmissione consentirà agli utenti di partecipare facilmente a una videoconferenza con più partecipanti e di svolgere attività ancora più ingombranti, come caricare documenti di grandi dimensioni, modificarli in modo collaborativo e condividerli, tutto da un'unica fonte.



Istruzione 3.0

È inoltre necessario considerare l'impatto del 5G su servizi specifici come gli strumenti educativi per renderli allo stesso tempo più attraenti, interattivi e pertinenti.

Lezioni in streaming: gli studenti possono connettersi da remoto, seguire le lezioni e persino interagire in tempo reale.

Apprendimento interattivo: il 5G consente una sofisticazione dei contenuti educativi che possono essere utilizzati nella realtà aumentata o virtuale. Tramite app mobili dedicate, l'utente sarà in grado di visualizzare il contenuto in 3D sul suo schermo, manipolarlo ed eseguire attività (ad es. insegnare l'anatomia a studenti di medicina utilizzando visualizzazioni 3D sullo schermo).



Più sicurezza e più trasparenza



L'altro vantaggio di questa nuova tecnologia sarà la sempre maggiore precisione dei servizi di localizzazione, dando il posto d'onore allo sviluppo di funzionalità mobili intorno alla sicurezza:



Operazioni da remoto: la maggiore precisione degli smartphone abbinata ad una maggiore velocità di download, consentirà all'utente di sbloccare da remoto dispositivi o servizi smart man mano che si trovano nelle vicinanze (es. la porta del garage di casa o quella dell'ufficio). Ciò potrebbe valere anche per le strutture che utilizzano carte magnetiche per autenticare i propri membri: palestre, biblioteche, tessere fedeltà o tessere dei trasporti.

Autenticazione: il riconoscimento della posizione sarà così preciso che l'utente potrà diventare egli stesso un vero e proprio parametro di autenticazione: l'utente potrà connettersi ad un'app senza bisogno di identificarsi, semplicemente in base a dove si trova.

Frodi: le carte bancarie o altre soluzioni finanziarie possono autenticare le transazioni in modo più preciso e trasparente grazie alla geolocalizzazione dell'applicazione bancaria/smartphone e quindi del suo utente.



Precisione per il sistema sanitario

Oggi i servizi di emergenza utilizzano il rilevamento della posizione per aiutare le vittime. Ma la tecnologia attuale non è la più ottimale. Quando una persona chiama i servizi di emergenza, la chiamata viene triangolata tramite diverse antenne relè di telecomunicazione che si trova su un perimetro di diversi chilometri.



Grazie alla collaborazione tra operatori e servizi di emergenza, questi ultimi potranno accedere alla posizione dell'utente fornita dallo smartphone nel raggio di un metro. Sapere esattamente dove si trova il chiamante al momento della chiamata può ridurre significativamente i tempi di risposta e in alcuni casi aumentare le possibilità di salvare vite umane.



Navigazione a 360°

Il 5G avrà un impatto anche sui servizi di navigazione. Consentirà agli utenti di essere guidati in modo più preciso grazie al 3D, allo stesso modo di "Street View" di Google Maps e dei suoi rendering di mappe che mostrano agli utenti la loro posizione con una vera vista 3D dell'ambiente circostante. Questo nuovo utilizzo della tecnologia abilitata dal 5G sarà uno strumento ideale per i servizi di navigazione e consentirà loro di mostrare esattamente dove si trova l'utente e dove deve andare.



Nei prossimi anni il 5G rappresenterà uno straordinario contributo tecnologico sia per gli sviluppatori di app che per l'utente finale. Poiché gli smartphone e le applicazioni svolgono un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni e nella vita professionale, il 5G consentirà a numerosi settori di accelerare le innovazioni nel proprio campo e aumentare la produttività per un futuro sempre più connesso.

