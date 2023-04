EA Sports PGA Tour Recensione

Electronic Arts fa sognare gli appassionati di golf con questo con PGA Tour



Oggi vi parlo di, nuovo titolo EA SPORTS sviluppato da EA Tiburon e pubblicato da Electronic Arts per, Windows e Xbox Series X/S. Dopo la scadenza della licenza del tour statunitense e il flop di Rory McIlroy, EA ci riprova riuscendo a centrare parzialmente l'obbiettivo.presenta un gameplay molto ricco di contenuti, modalità di gioco e oltre ventotto dei circuiti più importanti al mondo. Ilè totalmente customizzabile. Infatti, i giocatori meno esperti potranno impostare un livello meno simulativo che tende più verso quello l'. Si potrà aumentare la potenza dei tiri, diminuire gli aiuti, aggiungere la griglia per direzionare meglio la pallina, ecc. Tuttavia, grazie alla grande molteplicità di colpi disponibili e al realismo gestire i tiri sarà molto piacevole anche se il livello sarà impostato su simulativo. Il titolo offre tante modalità di gioco:, PGA Championship, U.S. Open Championship, The Open Championship, ecc. Ci sono anche tre modalità online e una in multiplayer locale fino a quattro giocatori. Presente la modalità Carriera, abbastanza ricca di elementiche consente una progressione del personaggio molto interessante.

Azzeccata la modalità, dove impersonare un professionista e la modalità Coach Skill Center, dove imparare tecniche, meccaniche di gioco e i vari colpi. Nella modalità Tournaments invece i giocatori vengono inseriti in una classifica mondiale in base al loro livello. Le modalità online Competitive, Social epermettono ai giocatori di sfidarli in rete. La Competitive mette a disposizione un matchmaking a seconda del livello dei giocatori, la seconda invece è più tranquilla e non presenta nessuna classifica, mentre la terza permette di creare partite personalizzate online con gli amici.si accumulano dei punti esperienza che faranno salire di livello il giocatore. Questi poi serviranno per creare personaggi e partire personalizzate attraverso un editor appositamente studiato.

Ilha permesso agli sviluppatori di migliorare molti aspetti del gioco rendendolo più realistico. La fisica è stata rivista e ora la pallina sul green si muove molto fluida e in modo abbastanza convincente. Questo grazie alla tecnologia danese, che ha permesso agli sviluppatori di capire il comportamento che hanno le mazze quando impattano con le palline. Durante le partite a schermo si potranno controllare le pendenze, la forza, direzione del vento, ecc. Inil giocatore troverà ben ventotto campi da golf tutti ricostruiti in ogni dettaglio e uguali in tutto e per tutto a quelli reali. Si va daa Pebble Beach, The Old Course at St Andrews Links, Los Angeles Country Club, Southern Hills, TPC Sawgrass, East Lake, Wilmington Country Club, ecc. Per gestire tutto gli sviluppatori hanno implementato un'interfaccia molto raffinata, compatta, elegante e ricca di opzioi e menù.

su PS5 gira a meraviglia. Il colpo d'occhio è assicurato grazie al minuzioso lavoro svolto da EA nel comparto grafico. Il framerate è bloccato a 30 fps e, grazie alla sua stabilità, regala un'esperienza abbastanza godibile. Tuttavia, asarebbe stato molto meglio. Le inquadrature sono abbastanza curate, anche se ogni tanto l'angolatura della telecamera non riesce a seguire la corretta traiettoria della pallina in volo. Il comparto audio è molto curato e la telecronaca è sufficientemente fedele. Ai microfoni troviamo Frank Nobilo e Rich Lerner, Iona Stephen, Notah Begay e Nick Faldo tutti appartenenti a. La giocabilità è di altissimo livello. Infatti, il, grazie al feedback aptico e all’altoparlante integrato, regala ottime sensazioni durante i tiri o quando la palla finisce dritta in buca. Presenti microtransazioni esclusivamente cosmetici per acquistare equipaggiamento brandizzato, sacche, bastoni, palline e altro.

è un ottimo titolo che farà divertire ogni appassionato di. Tecnicamente molto valido anche se essendo sviluppato per console di attuale generazione si poteva sicuramente fare di più. Grazie alla grande personalizzazione i giocatori, se vorranno, potranno settare il livello di, giocarlo in modo totalmente simulativo, arcade o trovare il giusto compromesso. Alla finesi è rivelato un titolo divertente e godibile, e se supportato con aggiornamenti in futuro potrebbe migliorare ancora di più.

