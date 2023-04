PRENOTAZIONI APERTE PER IL POKÉMON CENTER AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI EUROPEI 2023

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che sono aperte le prenotazioni per il punto vendita temporaneo del Pokémon Center presso i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023, che si terranno dal 14 al 16 aprile all’ExCeL London. Per la prima volta i fan potranno visitare in persona un punto vendita temporaneo del Pokémon Center durante i Campionati Internazionali Europei Pokémon, dove troveranno una varietà di fantastici prodotti targati Pokémon e prodotti esclusivi dei Campionati Internazionali con design mozzafiato.



Le prenotazioni possono essere effettuate sul sito ufficiale dei Campionati Internazionali Europei qui: https://pkmn.news/3m6Dp91



Il punto vendita temporaneo del Pokémon Center ai Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 sarà aperto dalle 8:30 alle 18:00 del 14 aprile, dalle 8:00 alle 18:00 del 15 aprile, e dalle 8:00 alle 16:00 il 16 aprile, all’interno dei padiglioni N15-N18 all’ExCeL London. Con nuove entusiasmanti linee di prodotti dedicati ai Pokémon preferiti dai fan, come anche avvincenti opportunità fotografiche e altro ancora, il punto vendita temporaneo del Pokémon Center ai Campionati Internazionali Europei donerà al pubblico e ai concorrenti dell’evento l’opportunità di divertirsi nel coinvolgente mondo dei Pokémon. È possibile prenotare la fascia oraria in cui visitare il Pokémon Center temporaneo ai Campionati Internazionali Europei Pokémon prima dell’apertura del negozio e durante il fine settimana, fino a disponibilità esaurita.



I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 si terranno dal 14 al 16 aprile all’ExCeL London. Gli Allenatori di tutto il mondo si affronteranno nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon UNITE e Pokémon GO. Questi incredibili eventi saranno caratterizzati da un ricco montepremi di Championship Point per i giocatori del GCC Pokémon e del campionato di videogiochi, e da allettanti inviti ai Campionati Mondiali per i giocatori di Pokémon GO.

Altre News per: prenotazioniapertepokémoncentercampionatiinternazionalieuropei