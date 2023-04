Durante il fine settimana, i fan di Pokémon e i giocatori di tutto il mondo si sono riuniti presso l’ExCeL London in Inghilterra per i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023. In palio c’erano tantissimi Championship Point e un montepremi del valore di migliaia di dollari condiviso tra le gare del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei giochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, di Pokémon GO e, per la prima volta a un evento di Campionati Internazionali, di Pokémon UNITE.



Durante le tre giornate di intensa competizione, gli Allenatori del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, dei videogiochi Pokémon e di Pokémon UNITE si sono affrontati per portare a casa i tanti Championship Point in palio che danno diritto a viaggi premio per un evento di campionato futuro e a un invito ai Campionati Mondiali Pokémon di quest’anno, che si svolgeranno a Yokohama, in Giappone, dall’11 al 13 agosto. I giocatori di Pokémon GO hanno lottato anche per aggiudicarsi l’opportunità di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2023.





I vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 sono:



Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior:

1° posto: Remi Lorenz [US]

2° posto: Drake Zhu [NZ]



Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior:

1° posto: Rune Heiremans [BE]

2° posto: Drew Stephenson [UK]



Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master:

1° posto: Alex Schemanske [US]

2° posto: Tord Reklev [NO]



Videogiochi, categoria Junior:

1° posto: Pietro Nihal Kaludura Silva [IT]

2° posto: Federico Corino [IT]



Videogiochi, categoria Senior:

1° posto: Mattia Cognetta [IT]

2° posto: Kylan Van Severen [CA]



Videogiochi, categoria Master:

1° posto: Paul Chua [US]

2° posto: Gabriel Agati Madeira [BR]





Pokémon GO:

1° posto: Thomas “TontonBatteuse” Martin [FR]

2° posto: Andrew “Nesabethan” Medhurst [UK]



Pokémon UNITE:

1° posto: Talibobo Believers



Fabio “Zervas” Bügler

Klaus “KlausVIII” Zanaj

Adam “Megu?” Frilay

Conor “ToonSlim” McDermott

Leo “Lunderu?” Chiba



2° posto: Nouns Esports



Marc “GyZ” Ceprian Martinez

Hassan “Ghatlue” Al Abadi

Alberto “ADESu” González Torralbo

Anton “BruvHD” Levi

Raoul "Sixsies?‘’ Monsanto

Altre News per: vincitoricampionatiinternazionalieuropeipokémon2023