Red Dead Online: Tesori, Bonus e ricompense per Collezionisti

Questo mese salta in sella, apri la mappa e parti alla ricerca di preziosi tesori nella Frontiera in Red Dead Online. I Collezionisti di qualsiasi livello di abilità possono ottenere guadagni extra da varie attività, come il completamento e la vendita di set da collezione, la scoperta di oggetti collezionabili e partecipando all'evento Free Roam Uovo di condor.





PE E RDO$ DOPPI PER LA VENDITA DI SET DA COLLEZIONE, COLLEZIONE SETTIMANALE ED EVENTO FREE ROAM UOVO DI CONDOR



Riempi la tua Borsa da Collezionista e vendi set da collezione completi a Madame Nazar per ottenere RDO$ e PE doppi. Metti assieme e consegna tutti i pezzi della collezione settimanale per ottenere il doppio delle normali ricompense durante questo mese.







Tieni gli occhi aperti e raggiungi per primo lo sfuggente obiettivo dell'evento Free Roam Uovo di condor. I Collezionisti riceveranno un invito a partecipare in Free Roam. Madame Nazar offre ricompense doppie per tutto il mese per il recupero dell'uovo.







Chi completerà l'evento Uovo di condor nel corso del mese otterrà una ricompensa per la mappa da Collezionista Uova d'uccello, premio perfettamente in linea con l'evento.





PE DEL RUOLO TRIPLI PER LA SCOPERTA DI OGGETTI COLLEZIONABILI



Questo mese, sali di rango ottenendo PE del Ruolo tripli per la scoperta di oggetti collezionabili. Riceverai anche i seguenti capi di abbigliamento rari (tutte le ricompense saranno consegnate entro le 72 ore successive al completamento):







Riporta alla luce un pezzo di storia recuperando almeno tre fossili durante una settimana qualsiasi del mese per ricevere il Cappello Lister beige.







Trova almeno tre oggetti collezionabili durante una settimana qualsiasi del mese per ricevere la Bandana con motivi verde oliva.







Non demordere e porta a termina una serie di Sfide giornaliere da Collezionista di tre giorni per ricevere il Soprabito Blackgrave grigio e nero.





RICOMPENSE DOPPIE NEL LAVORO DI BLOOD MONEY LO SMERALDO DI COVINGTON



I fuorilegge in cerca di sfide possono organizzare una Posse e affrontare il Lavoro di Blood Money Lo smeraldo di Covington, che ora offre RDO$, PE e Oro doppi per il furto del prezioso gioiello del senatore Ricard dal cuore di Saint Denis.







Chi deve ancora cimentarsi in Blood Money può fare visita a Guido Martelli a Saint Denis per scoprire di più su Crimini e Lavori.





RICOMPENSE DOPPIE NELLA SERIE IN EVIDENZA



Mettiti alla prova nella Serie in evidenza, in cui potrai abbattere nemici nelle proficue modalità elencate di seguito e ottenere RDO$, PE e Oro doppi per tutto il mese.







Calendario delle Serie in evidenza







4-10 aprile: Serie Pro estrema

11-17 aprile: Serie di Saint Denis estrema

18-24 aprile: Serie di conflitti (Ultimo superstite e Lo sport dei re)

25 aprile-1° maggio: Invasione estrema







ABITO DELLA COMMUNITY



Sfoggia un look monocromatico con questo completo assemblato da Don Mosh, uno YouTuber che ha dedicato centinaia di episodi a completi ispirati in Red Dead Online e GTA Online. Quest'abito della community è formato dai seguenti articoli, tutti disponibili gratis presso i sarti e ordinabili sul catalogo Wheeler, Rawson & Co.:







Bombetta

Camicia comune (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)

Gilet sfarzoso

Giacca Roller (uomo) o Redingote classica (donna)

Cravatta a sbuffo

Pantaloni da lavoro da sella imbottiti

Scarpe da smoking (uomo) o Stivali da campagna (donna)







RDO$ E PE DEL RUOLO QUADRUPLI FINO AL 10 APRILE PER LE VENDITE DI CAMPIONI DI LEPRE



L'attività delle lepri è al suo apice annuale, perciò preparati a sedare qualcuno di questi vivaci animaletti: i Naturalisti possono vendere campioni di lepre ad Harriet Davenport e ottenere RDO$ e PE del Ruolo quadrupli fino al 10 aprile. Chi venderà campioni di animali qualsiasi a Harriet tra il 4 e il 10 aprile otterrà inoltre gli Stivali Strickland neri e marroni.







Chi accederà prima del 10 aprile otterrà un pacco a tema stagionale che include 5 unità di Olio per armi, 5 Carote selvatiche, 5 Rivitalizzanti speciali per cavalli, 5 Barrette di cioccolato, oltre alla Gonna con orlo rialzato turchese (personaggi femminili) o il Maglione Donegal blu (personaggi maschili).







In più, i costi di Viaggio rapido sono azzerati fino al 1° maggio. Continua a leggere per gli altri sconti del mese disponibili in Red Dead Online.



