Aggiornamento di Pasqua di Goat Simulator 3

Operazione Crackdown, Bug Bunny e molto altro

Questa Pasqua, unisciti alla prima caccia alle uova di San Angora!



Partecipa a una nuova missione, "Operation Crackdown", per scoprire i segreti del misterioso uovo gigante

Sostituisci zoccoli e corna con artigli e orecchie da coniglio con 19 nuovi pezzi di equipaggiamento da capra!

Il ritorno di un familiare volto piumato...

Saldi sull'Epic Game Store, con uno sconto del 35% sul gioco base dal 6 al 20 aprile, e su PlayStation 5 con uno sconto del 25% fino al 26 aprile

Coffee Stain North e Coffee Stain Publishing sono lieti di annunciare che l'aggiornamento di Pasqua gratuito di Goat Simulator 3 è ora disponibile! La tua missione, se scegli di accettarla: visita l'Isola di Pasqua (non quella) e avvia l'Operazione Crackdown.



Su una piccola isola al largo della costa di San Angora è apparso un uovo gigante! Per aprire questa uovo sorpresa, i giocatori dovranno arrampicarsi sulla terraferma per scoprire 12 uova nascoste, ognuna con nuovi oggetti speciali da sbloccare all'interno! Tuttavia, i giocatori non saranno lasciati a cercare nell'oscurità: il primissimo uovo rotto ricompenserà i giocatori con i RadEars, un nuovo soffice oggetto per aiutarti a localizzare le tue ricchezze ruspanti.



I RadEars sono solo uno dei 19 nuovi pezzi di equipaggiamento disponibili come parte dell'aggiornamento di Pasqua, insieme a molti altri oggetti a tema uova e coniglietti da rubare: ecco un assaggio delle novità!



Sella da fionda Nessuno ti sta cavalcando. Sei tu quello che bussa alle uova Abilità: ingoia gli oggetti leccati e trasformali in uova

RadEars Utile per trovare segreti! Abilità passiva: le orecchie puntano verso le uova nascoste

Gusci d'uovo che camminano Non importa dove tu vada, eccoti lì - calpestando leggermente i gusci d'uovo Abilità: trasformati in un uovo con la semplice pressione di un pulsante

Capra Flappy Un'esplosione scintillante dal passato arcobaleno Abilità passiva: cronometra i tuoi salti d'aria per rimanere nel flusso

Insetto coniglietto Da qualche parte, dietro tutti i difetti, c'è un volto vagamente familiare... Abilità passiva: per questo bug non esiste una patch



Ci sono anche molti altri nuovi cosmetici in offerta, tra cui Shellmet, Hen Head, Turdle Outfit, Rubber Gallo Outfit e persino oggetti per farti vestire da PåskKärring (la leggendaria strega pasquale svedese).I giocatori dovranno completare da soli questa sfida che cita le uova per vedere che tipo di creatura potrebbe abitare all'interno dell'uovo gigante...Santiago Ferrero, direttore creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: “Speriamo che ti piacciano le uova! Ci sono molte uova in questo aggiornamento. Uova che puoi rompere, uova che puoi indossare, persino uova che contengono sorprese speciali ma familiari. Era tutta una scusa per aggiungere un particolare amico pennuto che sappiamo che i fan di lunga data amano e sentono la mancanza? Forse, ma dovrai giocare per scoprirlo. Un consiglio: Pilgor ama i bagni di tuorlo.Per continuare le ebrazioni di conchiglie come regalo pasquale extra, Goat Simulator 3 sarà in vendita su Epic Game Store con uno sconto del 35% dal 6 al 20 aprile e su PlayStation 5 con uno sconto del 25% fino al 26 aprile.

