RAKUTEN KOBO: arrivano i primi eReader a COLORI

Un arcobaleno di storie in arrivo:

i libri prendono vita con i nuovi Kobo Libra e Kobo Clara a colori!

La rivoluzione nella lettura digitale arriva in casa Kobo: tecnologia rinnovata, materiali sostenibili ed impermeabili e tanto colore per i nuovi eReader

Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour.

Il mondo è più bello a colori! Un mantra che ha portato Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell'eReading e dell’ascolto digitale, a introdurre una novità che lascerà tutti i tech lover a bocca aperta. Sono arrivati i nuovi Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour, dispositivi innovativi che promettono di trasformare radicalmente l'amata esperienza di lettura in bianco e nero, offrendo tecnologia rinnovata, materiali sostenibili e impermeabilità, il tutto arricchito da una gamma di colori tenui e rilassanti, ideali per la lettura.

Le principali novità di prodotto:

1. Schermi a Colori con tecnologia E Ink Kaleido™ 3: I nuovi Kobo Libra Colour e Kobo Clara Colour sono dotati di display E Ink Kaleido™ 3, che introduce una nuova palette di sfumature mantenendo i vantaggi della tecnologia E Ink. Questo permette ai lettori di godere di una varietà di colori senza sacrificare la leggibilità caratteristica degli schermi a inchiostro elettronico.

2. Capacità di archiviazione e durata della batteria: Gli eReader offrono la possibilità di memorizzare migliaia di libri, con Kobo Libra Colour che vanta una memoria fino a 32 GB (fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri). La lunga durata della batteria assicura settimane di lettura con una singola carica, rendendo l'esperienza senza interruzioni e adatta ai lettori incalliti.

3. Accessibilità e funzionalità: I dispositivi offrono accesso continuativo alla libreria Kobo.com e il supporto Pocket per leggere gli articoli online salvati in precedenza. La nuova tecnologia wireless Bluetooth® facilita anche l'ascolto degli audiolibri Kobo, ampliando le opzioni di fruizione dei contenuti.

4. Funzionalità di scrittura e annotazione: Kobo ha voluto pensare anche a coloro che amano prendere appunti ai margini del testo dei loro libri preferiti e ai BookToker che non possono fare a meno di decorarne le pagine. Kobo Libra Colour offre un'esperienza di scrittura a mano grazie alla compatibilità con Kobo Stylus 2 (venduta separatamente), mentre entrambi i dispositivi consentono di annotare e sottolineare a colori i passaggi desiderati direttamente sullo schermo, arricchendo l'esperienza di lettura e studio. Sulla scia del successo dell’esperienza di scrittura a mano libera di Kobo Sage e Kobo Elipsa 2E, il nuovo Kobo Libra Colour introduce anche nel popolare formato da 7" la scrittura a mano con le funzionalità brevettate dall’azienda. L'evidenziazione dei colori è presente anche in Kobo Clara Colour, che consente di annotare i propri passaggi preferiti con il semplice tocco di un dito.

5. Design ergonomico e materiali eco-sostenibili: Non solo nuovi e fantastici colori! I due nuovi device sono caratterizzati da un design ergonomico che si adatta comodamente alla mano del lettore e portano avanti l'impegno dell’azienda verso la sostenibilità, aggiungendo per la prima volta caratteristiche di riparabilità - come una più facile sostituzione della batteria grazie alla collaborazione con iFixit, leader nel settore delle riparazioni tecnologiche - e l’utilizzo di plastiche riciclate ed ecologiche, per la realizzazione degli e Reader e delle SleepCover, disponibili in tonalità vivaci e originali come il giallo burro, il rosa confetto e il rosso cayenne. In questo modo si sottraggono CD e DVD alle discariche e bottiglie di plastica agli oceani del pianeta. Anche le confezioni dei dispositivi sono realizzate con carta riciclata certificata FSC al 100% e sono stampate con inchiostro di soia.

6. Resistenza all'acqua e comfort visivo: I nuovi dispositivi sono completamente impermeabili e soddisfano gli standard IPX8, garantendo resistenza fino ad un'ora in acqua alla profondità di 2 metri. Inoltre, la tecnologia ComfortLight PRO riduce automaticamente la luce blu durante il giorno e offre una modalità scura opzionale per ridurre l'affaticamento degli occhi durante la lettura notturna.

“Siamo entusiasti di essere la prima piattaforma globale di ebook a offrire eReader a colori a prezzi accessibili, dando vita a libri e librerie con un'ampia gamma di sfumature. I nuovi dispositivi uniscono tutto ciò che i lettori amano della carta stampata con i migliori vantaggi della lettura digitale", ha dichiarato Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo. "Per Kobo, il colore è un modo di approfondire e arricchire l'esperienza di lettura, garantendo comunque la leggibilità alla luce del giorno con una durata della batteria tipica degli schermi a inchiostro elettronico".

Ma c’è di più: per chi non può fare a meno della lettura in bianco e nero è arrivato anche il nuovo Kobo Clara Black and White. Per i più tradizionalisti, Kobo Clara BW è una versione aggiornata del classico eReader da 6 pollici, dotato del più recente schermo E Ink Carta 1300, di un processore migliorato e di una memoria più ampia.

"Per offrire ai nostri clienti un'esperienza di lettura sempre più ricca e coinvolgente, abbiamo lavorato instancabilmente per ottimizzare il display di Kaleido 3 e garantire colori perfetti” - dichiara Ramesh Mantha, SVP Product di Rakuten Kobo. "Abbiamo introdotto la tecnologia di illuminazione frontale collimata nei nostri eReader da 6" e 7" per garantire una migliore resa dei colori e abbiamo ulteriormente aggiornato il software per automatizzare la regolazione dei colori in modo che appaiano al meglio, indipendentemente dal contenuto visualizzato."

Kobo Libra Colour

Come un diario, ma con una biblioteca infinita

Come Kobo Sage e Kobo Elipsa 2E, Kobo Libra Colour è un taccuino in formato digitale, il primo dispositivo da 7" dell'azienda a supportare Dropbox e Google Drive. Il nuovo display E Ink Kaleido™ 3 a colori e la compatibilità con Kobo Stylus 2 consentono di annotare, organizzare i propri pensieri ed evidenziare i passaggi più interessanti, per immergersi nella scrittura e nelle storie che più si amano, con tutta l’allegria dei colori.

32 GB di memoria e design ergonomico

Ergonomico ed elegante: queste sono le caratteristiche del nuovo eReader Kobo Libra Colour. La sua forma unica e curva si adatta perfettamente alla presa dei lettori, con pulsanti per girare le pagine e la possibilità di leggere in modalità orizzontale. Kobo Libra Colour offre una memoria quasi infinita (32 GB1) e può memorizzare fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri, con una batteria che dura per settimane.

SleepCover: materiali eco-sostenibili e nuove colorazioni

D’ora in poi prendere appunti durante i propri viaggi del cuore sarà un gioco da ragazzi. La Notebook SleepCover con supporto magnetico per Kobo Stylus 2 è stata progettata proprio per rendere più agevole e versatile la scrittura sul Kobo Libra Colour, che si accende automaticamente quando si apre la copertina e si va in stand-by una volta chiusa. Le custodie sono dotate al loro interno di magneti che consentono di facilitare l’aggancio con l’eReader e un supporto a due orientamenti per sostenere l’eReader verticalmente e consentire una comoda lettura a mani libere, anche in orizzontale.

È disponibile anche una versione base della SleepCover, in verde erba, con cui i lettori possono proteggere il loro Kobo.

E per tutti coloro che sono fan di sticker, foto o meme, niente paura: da oggi è possibile acquistare una cover completamente trasparente, ideale per essere decorata a proprio piacimento, al prezzo di €24,99.

Tutte le SleepCover vengono vendute separatamente.

Kobo Clara Colour e Kobo Clara BW

Un solo device, un catalogo infinito

Tutti pazzi per la lettura! Con Kobo Clara Colour e Kobo Clara BW sarà possibile leggere per ore grazie ad una nuova e potente batteria, che dura per settimane3 e con i 16 GB4 di memoria si avrà la possibilità di consultare fino a 12.000 eBook e ascoltare i 75 audiolibri Kobo.

Gli accessori del Kobo Clara Colour

Anche il Kobo Clara Colour e la versione Black and White sono dotate di SleepCover - rispettivamente a € 29,99 e €19,99 - realizzate con materiali riciclati e vendute separatamente. Oltre ai nuovissimi colori come rosa confetto, verde salvia, rosso cayenne e nero delle SleepCover tradizionali, c’è la possibilità di acquistare delle cover più economiche, come la Basic SleepCover in blu cobalto e la versione trasparente, a €19,99.

Disponibilità e Prezzi: Kobo Libra Colour è disponibile al prezzo di € 229,99, Kobo Clara Colour al prezzo di € 159,99 e Kobo Clara BW al prezzo di € 139,99 su www.kobo.com/ereaders e presso rivenditori selezionati. Kobo Stylus 2 è attualmente disponibile al prezzo di € 69,99. Tutti i preordini saranno disponibili dal 10 aprile. I dispositivi saranno disponibili nei negozi e online a partire dal 30 aprile 2024 in diversi paesi tra cui: Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Malesia, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Turchia.

Con l'introduzione dei nuovi eReader a colori, Kobo continua a innovare nel campo della lettura digitale, offrendo ai lettori un'esperienza più ricca, coinvolgente e sostenibile. I dispositivi combinano la gioia dei colori con le caratteristiche amate dagli appassionati della lettura, garantendo una piacevole esperienza di lettura in qualsiasi ambiente e momento della giornata.