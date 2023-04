Palermo, donna trovata morta in casa : giallo in Piazza Europa

Ieri sera è stata rinvenuta senza vita unadi 37 anni in un appartamento di, a. La vittima presentava alcune ferite sul corpo simili a dei tagli. Il marito ha chiamato il 112 perché non riusciva ad entrare nell'appartamento e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta. Sfortunatamente, si è trattato di una tragica scoperta. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e il medico legale per l'ispezione cadaverica. Non è ancora chiaro se lasi sia tolta la vita con una lama o se sia stata uccisa da qualcun altro che poi ha abbandonato la, chiudendo la porta. Gli investigatori tengono tutte le piste aperte, mentre il marito è stato ascoltato nella speranza di ottenere informazioni utili per l'inchiesta. Lagestiva un'attività nella zona e per il momento non si hanno ulteriori informazioni sulle cause della sua morte.

