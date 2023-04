Juve-Inter dove vedere la sfida e le probabili formazioni

La Coppa Italia è un'esclusiva Mediaset: Juventus-Inter sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al termine di un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'.

Telecronaca del match affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento.

Juventus-Inter sarà visibile anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione 'dirette'.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

