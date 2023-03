Pokémon insieme festeggia Lechonk

THE POKÉMON COMPANY INTERNATIONAL PRESENTA LA CAMPAGNA DEL MARCHIO "POKÉMON INSIEME" IN VISTA DEL POKÉMON DAY ???????

Nell’ambito della campagna del marchio “Pokémon insieme” della durata di un intero anno, The Pokémon Company International offre agli Allenatori di tutto il mondo occasioni per festeggiare: la community è invitata a scoprire e conoscere meglio alcuni Pokémon protagonisti eccezionali nei suoi prodotti di punta per l’intero 2023. La prima parte del programma “Scoprire Pokémon insieme” inizia oggi e punta i riflettori sul Pokémon di tipo Normale Lechonk, che ha fatto il suo debutto nei videogiochi di successo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

Per festeggiare Lechonk e “Scoprire Pokémon insieme”, The Pokémon Company International ha rilasciato un nuovo video che mette in luce le qualità da intenditore dell’adorabile Pokémon mentre cerca le bacche nel suo habitat naturale. I fan possono imparare di più su Lechonk qui.

Inoltre, gli Allenatori potranno scoprire Lechonk in veste di protagonista in un’ampia varietà di prodotti e di eventi all’interno dei giochi a partire da oggi e per tutto il mese di aprile 2023.

La pubblicazione dell’espansione Scarlatto e Violetto del GCC Pokémon sarà accompagnata da promozioni dedicate all’occasione

Gli Allenatori avranno l’opportunità di scoprire Lechonk giocando con la nuovissima espansione Scarlatto e Violetto del popolarissimo GCC Pokémon, disponibile a partire da oggi in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati. Ispirandosi ai videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la nuova espansione ripropone in chiave aggiornata i Pokémon-ex, una meccanica di gioco basata su Pokémon con PS alti che sfoggiano attacchi e abilità portentosi, e introduce i Pokémon-ex Teracristal nel GCC Pokémon.

Per festeggiare la pubblicazione dell’espansione Scarlatto e Violetto, dal 31 marzo all’8 giugno 2023 (a seconda della disponibilità e fino a esaurimento scorte), gli Allenatori in Italia avranno la possibilità di ottenere una carta promozionale di Lechonk, presso i rivenditori che partecipano all’iniziativa. Troverai più informazioni su dove e come ottenere queste carte promozionali qui: Pokemon.it/Lechonk.

Inoltre, gli Allenatori potranno aggiungere un Lechonk di teratipo Volante in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto con il codice ottenuto presso GameStop dal 31 marzo al 14 aprile. I codici per il download saranno disponibili solo nei negozi fino a esaurimento scorte (non è richiesto alcun acquisto).

Attività a tema Lechonk in Pokémon UNITE

Per scoprire Lechonk in Pokémon UNITE, i giocatori possono lanciare una bacca tra i Lechonk e ricevere gratuitamente una cornice, degli adesivi e altri oggetti a tema Lechonk, dalle 24:00 (UTC) del 30 marzo alle 24:00 (UTC) del 17 aprile 2023.

Un canale dedicato su TV Pokémon

Per festeggiare la passione di Lechonk per le bacche più succose, su TV Pokémon è stato creato un canale speciale con episodi della serie animata Pokémon dedicato alle bacche. Lo streaming di questi episodi è disponibile da subito fino al 14 aprile sull’app TV Pokémon, disponibile per dispositivi mobili, Nintendo Switch e watch.pokemon.com/it-it.

Per unirsi alla conversazione con Allenatori di tutto il mondo e “Scoprire Pokémon insieme” con protagonista Lechonk, i fan sono invitati a usare l’hashtag #PokemonInsieme.

Altre News per: pokémoninsiemefesteggialechonk