World Backup Day: Imparare a prendersi cura dei propri dati

Come ogni anno il 31 marzo si celebra il World Backup Day, una giornata volta a sensibilizzare le persone sull’importanza del backup. Duplicare un file o un insieme di dati può sembrare scontato, ma non lo è. Secondo il sito ufficiale del World Backup Day , il 30% delle persone non ha mai effettuato un backup. Un dato preoccupante se si pensa a come negli ultimi anni gli attacchi informatici siano aumentati drasticamente. Questo significa, con molta probabilità, la perdita di dati importanti e se parliamo di un’azienda, la situazione potrebbe diventare ancora più critica.





IDC prevede che il 55% delle organizzazioni adotterà una strategia di protezione dei dati incentrata sul cloud entro il 2025. Ciò significa che la protezione dei carichi di lavoro all'interno dell'organizzazione sarà gestita attraverso prodotti e servizi di protezione dei dati basati prevalentemente sul cloud, seguendo il trend crescente dello shift da home a hybrid a cloud.





HWG, società specializzata nell’erogazione di servizi gestiti e consulenza in ambito cyber security, fornisce alcuni consigli per proteggere i propri dati on-premise o nel cloud:

1. Utilizzare un piano di backup e ripristino dei dati per tutte le informazioni critiche: è importante programmare regolarmente backup così da avere a disposizione più copie dei propri dati anche in caso di un attacco ransomware





2. Isolare dalla rete i backup più importanti: per evitare che, in caso di attacco ransomware, finiscano criptati anche i backup

3. La regola del 3-2-1: un ulteriore aiuto è tenere tre copie degli stessi dati su due supporti differenti con una copia offsite.

4. Determinare policy aziendali che contribuiscono a rafforzare le attività del SOC: ad esempio, avere un accesso di backup ad Internet nel caso in cui si verifichi un’interruzione.

5. Realizzare un piano di recovery: nel momento in cui si realizza un piano di recovery è necessario fare delle prove per preparare i propri dipendenti e insegnare loro i processi da attuare in caso di perdita di dati.





“Eseguire regolarmente il backup dei dati è una delle prime misure protettive per salvaguardare la propria organizzazione. Con il passare degli anni gli attacchi ransomware sono diventati sempre più sofisticati, è importante quindi assicurare un’adeguata struttura così da arrivare preparati in caso di situazioni critiche”, afferma Stefano Brusaferro, Sales & Marketing Director di HWG. “Le aziende non possono farsi trovare impreparate, e in questo caso, un backup sul cloud è un piano adatto. Anche dei piccoli accorgimenti possono fare la differenza ed evitare così attacchi disastrosi che possono bloccare o danneggiare il business di un’azienda.”.





A proposito di HWG

HWG è un’azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di cyber security e servizi di consulenza, fondata nel 2008 a Verona. Dalla sede centrale in Italia e dagli uffici di Dubai e Vilnius,i nostri esperti di sicurezza monitorano gli ambienti digitali dei clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sempre pronti a rilevare e contrastare gli attacchi cyber.





HWG è oggi presente in oltre 20 Paesi nel mondo, proteggendo le infrastrutture digitali di organizzazioni che operano in diversi settori, tra cui finance, fashion, automotive, manifatturiero, industriale, telco e banche centrali.

