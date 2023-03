SWORD ART ONLINE Last Recollection mostra il gameplay

SWORD ART ONLINE Last Recollection, il nuovo titolo della serie Sword Art Online, in uscita il prossimo 6 ottobre per Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, mostra il gameplay delle battaglie e la tetra atmosfera in cui la storia è ambientata.

Ogni cosa sembra cupa e senza speranza per Kirito e i suoi amici, ma loro non si arrenderanno! Il trailer svela la Dea del Fuoco Ignia e la Dea del Vento Aeria, impersonate rispettivamente da Lisbeth e Silica, che si uniscono alle Dee Stacia, Solus e Terraria nella lotta contro Vecta, la Dea dell’Oscurità.

Le battaglie si faranno più tese e intense che mai grazie alla cooperazione: i giocatori saranno in grado di comandare i propri membri per party per attaccare, schivare, usare abilità speciali, circondare il nemico e molto altro!

Per il trailer:

