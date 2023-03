Intel al Fuorisalone 2023 17-23 aprile

Fuorisalone 2023: Intel presenta “Il Design nei Videogame:

Exhibition, Experience & Workshop”

Dal 17 al 23 aprile, Intel apre al pubblico di Milano una mostra dedicata all’opera di donne designer e sviluppatrici di videogame che hanno segnato la storia del settore. Previsti anche workshop e interviste con esperti di game design, professionisti del settore, pro-player e content creator.

In occasione della Milano Design Week 2023, la settimana dedicata al design che dal 17 al 23 aprile si diffonderà in tutta la città di Milano con il Fuorisalone, Intel presenta “Il Design nei Videogame”.

L’evento accenderà i riflettori sulla progettazione dei videogiochi e dell’esperienza di gioco attraverso una mostra - a cura di VGP - dedicata alle donne nella storia dei videogiochi, esperienze di gaming, workshop, interviste con content creator e tanti ospiti del settore. Sarà aperto al pubblico presso Spazio Filippetti, in viale Angelo Filippetti, 41, nel distretto di Porta Romana, per tutta la durata del Fuorisalone, con ingresso libero dalle 10.00 alle 20.00.

Accanto all’esposizione delle opere, gli spettatori potranno giocarea videogame che coprono un arco di quarant’anni di storia, con mini PC innovativi e i più recenti PC portatili progettati per gamer e creator,arrivando alle più recenti esperienze di realtà virtuale, grazie anche alla partecipazione di un'eccellenza italiana come AnotheReality, che darà a tutti la possibilità di mettere alla prova le proprie abilitàsu di un campo da tennis virtuale. Non mancheranno i momenti formativi e di approfondimento,lezioni e workshop di game design con esperti del settore e in collaborazione con Digital Bros Game Academy (DBGA), accademia di formazione per sviluppatori di videogiochi, e talk dedicati al mondo del videogame e alla prospettiva femminile con professioniste dell'Industry e content creator.

Perché un’esposizione sui videogiochi alla Design Week?

La vita delle persone si svolge sempre più in spazi che combinano la dimensione fisica a quella digitale, e se c’è un medium digitale che viene esplorato, abitato, vissuto, e ha la capacità di condizionare l’immaginario di milioni di persone con i suoi mondi virtuali, questo è senz’altro il videogame. Ecco perché, nel celebrare la settimana del Fuorisalone, il cui tema di quest’anno è “Laboratorio Futuro”, ovvero come immaginiamo il nostro futuro in relazione all’unicità dei tempi in cui viviamo, Intel ha deciso di puntare lo sguardo sulla progettazione dei mondi virtuali, sull’inclusività del settore, sull’importanza della parità di genere, sulla cultura, l’istruzione e la formazione per i prossimi progressi del gaming.

Quando: 17-23 aprile 2023, h. 10:00-20:00

Dove: Spazio Filippetti, Viale Filippetti 41, Milano (MM3 Porta Romana)

Per saperne di più: Intel al Fuorisalone





