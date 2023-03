The Cycle: Frontier terza stagione disponibile

Affrontate il mostruoso Howler volante nella terza stagione di The Cycle: Frontier, in uscita oggi







Con misure anti-cheat avanzate, la fine dei server wipes, armi migliorate e altro ancora, le prospettive non sono mai state così rosee su Fortuna III!





La terza stagione di The Cycle: Frontier, "Breakthrough" atterra oggi su Steam ed Epic Games Store. Con quest'ultima stagionericca di contenuti entusiasmanti e miglioramenti della qualità della vita, The Cycle: Frontierintroduce il letale mostro volante Howler, ulteriori misure anti-cheat, nuove modifiche alle armi, una revisione della campagna e del tutorial, aggiornamenti alla Prospect Station e la tanto attesa fine dei server wipes.

Le misure anti-cheat sono state una delle principali priorità di YAGER sin dal lancio, e "Breakthrough" aggiunge nuove funzionalità per combattere il problema. L'innovazione più importante del team è il nuovo sistema di compensazione delle vittime, che rimborsa gli oggetti ai giocatori uccisi dai cheater. A questo si aggiunge lo Shielded Matchmaking, che riconosce i giocatori corretti e impedisce agli imbroglioni di aggirare i loro divieti, oltre a una serie di software anti-cheat di terze parti che The Cycle: Frontier utilizza per garantire la correttezza del divertimento.

Dopo l'uscita della Stagione 3 e la fine dei server wipes, YAGER ha riequilibrato il gioco e l'economia di The Cycle: Frontier con un'attenzione più a lungo termine, influenzando soprattutto l'endgame dei Prospectors, come ad esempio il rendere più preziosi gli equipaggiamenti di fascia alta. Anche le campagne sono state rielaborate con nuove missioni endgame e continueranno a crescere in futuro.

Trailer Ufficiale https://www.youtube.com/watch?v=tP6KWzXNqcU&feature=youtu.be&disable_polymer=true

Tenete gli occhi (e le orecchie) aperti per la nuova grande minaccia della Stagione 3: l'Howler, un enorme nemico volante pericoloso sia da lontano che da vicino. L'Howler promette grandi ricompense a chi riuscirà a sconfiggerlo, ma non sarà un compito semplice!

Con l'introduzione delle armi MKII, potrete avere un piccolo aiuto per sopravvivere a questa sfida e ad altre ancora. Queste nuove varianti delle armi esistenti in-game sono generalmente più forti e di qualità superiore rispetto alle loro controparti classiche, con diversi livelli di potenza, attacchi e altro ancora. Ma possono essere trovate solo sulla superficie di Fortuna III, saccheggiate da una scorta o dalle fredde mani di un altro Prospector.

La Stagione 3 ha apportato miglioramenti anche per i nuovi giocatori, con aggiornamenti al sistema di tutorial per rendere The Cycle: Frontier più amichevole per chi approccia il gioco per la prima volta. I giocatori possono anche entrare in azione con dei loadout predefiniti, che possono essere conservati se si riesce a sopravvivere grazie alle Free Loadout Runs!

La Prospect Station, la vostra casa lontano da casa intorno a Fortuna III, è stata ridisegnata per sembrare più viva che mai, con edifici rielaborati, un'atmosfera più lugubre e un maggior numero di PNG impegnati nelle loro attività quotidiane.

