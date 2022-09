The Cycle: Frontier Season 2 disponibile ora

Esplorate la mappa più impegnativa di sempre dello shooter a estrazione di YAGER e scoprite un labirinto tentacolare di antico potere.









Debutta su Steam ed Epic Games Store la seconda stagione di The Cycle: Frontier. Dopo il grande successo della Season 1, i Prospector sono invitati a tornare su Fortuna III per combattere e ottenere materiali rari, armi potenti e la massima gloria sull'ostile pianeta che li ospita. Dal momento che al termine di ogni stagione iprogressi ottenuti sono azzerati, questa è l'occasione perfetta per neofiti e veterani di tornare in azione e sperimentare tutte le novità della Season 2, tra cui le nuove missioni della campagna, i perk equipaggiamento, il nuovo Fortuna Pass e, naturalmente, Tharis Island, un luogo misterioso che ospita un vasto sistema di caverne inesplorate e dall’intricata conformazione.





I giocatori potranno sbloccare Tharis Island, la prima nuova mappa rilasciata per The Cycle: Frontier dal lancio, giocando e progredendo nella campagna. Tharis Island mette i Prospector veterani di fronte a pericoli e missioni mai visti prima: tra le rovine abbandonate dell'isola si cela, infatti, una tecnologia sconosciuta che può essere usata per potenziare l'attrezzatura dei cercatori in modi unici e straordinari. A differenza delle mappe precedenti, Tharis Island si concentra maggiormente sugli spazi interni, attirando i Prospector in incontri pericolosi con sfide che i giocatori dovranno affrontare da soli.

I giocatori avranno inoltre accesso a un nuovissimo Fortuna Pass con 100 livelli di imperdibili ricompense da sbloccare, tra cui cosmetici, Aurum, gettoni di recupero e altre preziose risorse gratuite per aiutarli a sopravvivere e prosperare su Tharis Island. La versione a pagamento del Fortuna Pass include nuove skin per i Prospector e le loro armi, emote, ciondoli per armi, potenziamenti XP e Aurum sufficiente per acquistare il Fortuna Pass della prossima stagione, se completato.

La Season 2 porta anche una serie di migliorie generali a The Cycle: Frontier, inclusi bilanciamento generale del gioco e anti-cheat. Questi miglioramenti alla qualità della vita continueranno a essere introdotti nel corso della stagione e oltre. Scoprite tutto ciò che ha da offrire la Season 2 nel patch note ufficiale.

Unitevi ai membri del team YAGER per celebrare il lancio della Season 2 alle 19:00 del 29 settembre sul canale Twitch ufficiale per uno stream esclusivo. Adam Cleaver, insieme a diversi altri ospiti del team di sviluppo, parlerà delle novità della Season 2, esplorerà alcuni dei misteri di Tharris Island (compreso il nuovo sistema Gear Perk) e darà informazioni sul futuro di The Cycle: Frontier oltre la Season 2.

Disponibile ora su Steam ed Epic Games Store, The Cycle: Frontier è uno sparatutto a estrazione PvPvE PvPvE free-to-play, adrenalinico e ricco di suspense. Cercate risorse e altre ricchezze in un mondo alieno abbandonato, devastato da una letale tempesta, abitato da mostri e razziato da ambiziosi Prospector.

Per maggiori informazioni su, visitate https://thecycle.game

