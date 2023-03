TEUFEL: Il compagno perfetto per le gite di primavera

TEUFEL

Il compagno perfetto per le gite fuori porta di primavera

Con l'arrivo della primavera e della bella stagione, le gite fuori porta diventano ancora più allettanti. Manca pochi giorni alla pausa pasquale e già si iniziano a pianificare gite fuori porta per godersi il bel tempo e cambiare finalmente aria.

Questi momenti possono diventare ancora più piacevoli se accompagnati da un sottofondo audio, grazie ai dispositivi audio di Teufel. I compagni di viaggio perfetti per chi vuole godersi la bellezza della natura senza rinunciare alla propria playlist preferita.

Le cuffie o i pratici speaker portatili offrono una qualità audio davvero eccellente, che permetterà di creare l'atmosfera giusta in ogni momento.

Che tu stia organizzando un pic-nic, un barbecue o anche solo una passeggiata, con questi device made in Berlin sarà possibile godere di un'esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità.

Le compagne perfette per viaggiare in treno o in macchina

REAL BLUE TWS2 ultimissima novità del marchio le nuove cuffie in-ear Real Blue TWS 2 sono dotate di soppressione attiva del rumore e di una batteria a lunga durata. Comode da indossare, grazie anche alle cinque paia di auricolari in silicone super morbido inclusi, con misure che vanno dalla XS alla XL, sono adatte a qualsiasi orecchio. Possono essere utilizzate anche in modalità Trasparenza, che inverte la soppressione del rumore e permette così di ascoltare i suoni esterni. Inoltre, l’integrazione con l’app proprietaria Teufel Headphones permetterà agli audiofili più accaniti di gestire l’equalizzazione delle cuffie in-ear direttamente da smartphone.

Prezzo €149,99





I tuoi alleati per i party open-air

ROCKSTER GO

Durante la corsa, in mountain bike o in allenamento, durante un viaggio con zaino in spalla, Rockster Go è sempre in grado di regalare ai tuoi momenti la giusta colonna sonora.

Un altoparlante stereo Bluetooth con un suono potente e classe di impermeabilità IPX7 e custodia gommata per proteggere dagli urti. È possibile accoppiare due modelli per una riproduzione sincronizzata per un sound ancora più forte.

Prezzo €149,99 ora in offerta a €129,99

BOOMSTER GO: questo diffusore Bluetooth è disponibile in cinque colorazioni. Resistente all’acqua in conformità allo standard IPX 7 e dal corpo gommato questo device è dotato di un’acustica incredibile, per qualsiasi occasione. È possibile abbinare anche due BOOMSTER GO e riprodurre il suono in sincrono in modalità stereo.

Prezzo €99,99 ora in offerta a €79,99

Prezzo set €179,99 ora in offerta a €149,99

Per fare sport all’aria aperta

AIRY SPORTS

: cuffie in-ear con driver HD lineare ed efficace riduzione del suono esterno. Bluetooth con apt-X e AAC per lo streaming di musica in qualità CD da Spotify, Amazon Music, Youtube, Apple Music e altro. Impermeabile certificata IPX7, adatto per il nuoto (immersione temporanea), la doccia e il kite surf e tempo di riproduzione fino a 25 ore, funzione di riproduzione automatica appena accoppiate al dispositivo. Disponibili in 5 varianti colore.

Prezzo €119,99 ora in offerta a €69,99

