Flow - stabilizzatore avanzato con tracciamento IA

Insta360 presenta Flow, lo stabilizzatore avanzato con tracciamento IA per video di livello professionale fatti con lo smartphone

Uno strumento tutto in uno con selfie stick integrato, treppiede e power bank.

La miglior videocamera è quella che si ha sempre con sé e per la maggior parte delle persone questo significa il loro smartphone. Insta360 presenta Insta360 Flow, lo stabilizzatore per smartphone con IA più avanzato al mondo.

Grazie al sistema di tracciamento automatico è possibile tenere traccia del soggetto desiderato con una precisione senza pari mentre la stabilizzazione a 3 assi di ultima generazione garantisce delle riprese ultra-fluide. Abbinato al selfie stick, al treppiede e al power bank integrati, Flow ha tutto ciò che serve per la creazione di contenuti video di livello professionale.

"Per il nostro primo gimbal per smartphone volevamo un dispositivo che andasse oltre le funzionalità di base e che offrisse un modo completamente nuovo di girare i video con lo smartphone. Grazie alla nostra tecnologia IA, perfezionata da anni di ricerca e esperienza, Flow traccia, stabilizza e modifica i contenuti", ha dichiarato JK Liu, fondatore di Insta360.

Insta360 Flow è disponibile sul sito del brand e presso i rivenditori selezionati.

Stabilizzazione senza pari e tracciamento IA

Grazie al tracciamento basato sull'IA e alla stabilizzazione a 3 assi, Insta360 Flow da libero sfogo alla creatività senza alcuno sforzo.

Sia che si stia correndo dietro al proprio figlio o che si stia viaggiando verso una meta esotica, la stabilizzazione di Flow garantisce riprese prive di tremolii in qualsiasi circostanza.

Insta360 Flow, poi, eccelle laddove la stabilizzazione elettronica degli smartphone spesso fallisce, come ad esempio nelle riprese in condizioni di scarsa luminosità e/o durante lo zoom. La stabilizzazione di Flow e il suo comodo design permettono di effettuare delle riprese incredibili anche in movimento. I content creator saranno in grado di portare Flow ovunque vadano e di riprendere qualsiasi momento con la massima facilità.

Il design cardanico di Flow abbinato alla tecnologia di tracciamento IA di Deep Track 3.0 permette di seguire i soggetti in tempo reale seguendo il loro movimenti ovunque, anche se dovessero essere ostacolati. L'impareggiabile precisione di Deep Track 3.0 è dovuta a una serie di vantaggi tecnici:

Più preciso: con la Re-Identificazione della persona non perderà mai traccia del soggetto inquadrato anche se ostacolato.

Più versatile: tracciamento Zoom, Tracciamento Slow Motion e Tracciamento del viso nelle videochiamate o nelle dirette streaming con altre app come FaceTime, Instagram e TikTok.

Più affidabile: tracking Recovery per quando un soggetto si sposta dall'inquadratura. Anche quando il soggetto esce dall'inquadratura, Flow continuerà a seguirlo con lo zoom e verso la direzione in cui si muove.

Per un'esperienza di ripresa veramente automatizzata, i creator saranno anche in grado di impostare il treppiede e il controllo gestuale per controllare Flow liberamente, senza bisogno di premere nessun pulsante.

Trasforma lo smartphone in uno strumento per la creazione di contenuti

Privilegiando l'ergonomia e la versatilità, Flow è l'unico stabilizzatore per smartphone che racchiude tutti gli strumenti essenziali in un unico dispositivo per le riprese in movimento:

Selfie Stick: un selfie stick che si estende fino a 215mm per selfie migliori e riprese cinematografiche a bassa angolazione.

Treppiede: si estende dall'impugnatura, per riprese in prima persona o per creare un effetto creativo come il movimento timelapse o le foto a 360°.

Power bank: la batteria da 2900 mAh, la migliore della categoria, ricarica lo smartphone durante le riprese.

Staffa di montaggio integrata: aggiunge al dispositivo un microfono senza bisogno di attrezzature supplementari.

Insta360 Flow si dispiega rapidamente in un solo passaggio. Basta collegare il telefono tramite il morsetto magnetico, dispiegare il gimbal e avviare le riprese. Con gli iPhone, l'app Insta360 rileverà Flow al volo una volta collegato e invierà una notifica per aprire l'app Insta360 e connettersi.

Riprese veloci, facili e senza intoppi

Flow offre ai content creator tutto ciò di cui hanno bisogno per delle riprese sensazionali.

La SmartWheel vanta un design minimalista e permette di accedere in modo semplice e veloce a una serie di utili funzioni, dai controlli di ripresa al replay del video. Scorrendo il dito sulla Wheel si passa da una modalità all'altra: Auto, Follow, Pan Follow e FPV.

L'esclusiva di Flow è la modalità Auto, che regola automaticamente le impostazioni del gimbal in base ai movimenti dell'utente per garantire riprese prive di vibrazioni, perfette per coloro che non hanno molta esperienza. Per i creator più avventurosi, la modalità FPV può essere utilizzata per far ruotare lo smartphone e simulare movimenti simili a quelli di un drone FPV, come ad esempio un barrel roll.

Libera creatività, con effetti speciali

Le riprese fatte con Insta360 Flow saranno ancora più uniche utilizzando gli strumenti di editing potenziati dall'IA nell'app Insta360.

Come ottenere il massimo dalle riprese? Attraverso un comando vocale, Shot Genie consiglierà le tecniche di ripresa in base alla situazione. Sono disponibili oltre 80 template, dalle spiagge caraibiche alle città più moderne.

La modalità Hoop è una modalità unica nel suo genere per gli appassionati del basket. Imposta Flow per la registrazione e l'IA seguirà la partita riconoscendo il momento in cui si fa canestro e salverà i momenti salienti come clip individuali per poterli montare facilmente in un reel da condividere sui social.

Con un solo tocco è possibile accedere ad altre modalità di ripresa, tra cui:

Panorama: basta estendere il treppiede e Flow scatterà un panorama immersivo a 360°, 240°, 180° o in formato griglia 3x3. Flow è il primo stabilizzatore per smartphone in grado di scattare foto 360.

TimeShift: filma un hyperlapse con riprese stabilizzate e accelerate per un certo periodo di tempo, ideale per le escursioni o i viaggi.

Timelapse Motion: imposta Flow per registrare tra due punti per un periodo di tempo in modo da ottenere un timelapse dinamico.

Zoom Dolly: ricrea il classico effetto hollywoodiano a portata di dito, ideale per ingrandire e rimpicciolire un soggetto.

La durata della batteria di Flow può arrivare fino a 12 ore, il che vuol dire che è possibile registrare in tutta tranquillità. Una volta concluse le riprese, grazie a FlashCut si possono montare le clip a ritmo di musica, con transizioni ed effetti continui.

Disponibilità e prezzi

Insta360 Flow è disponibile sul sito di Nital e presso i rivenditori selezionati. Il prezzo di vendita è di 169,99 € e comprende un morsetto magnetico per il telefono, un cavo di ricarica, una cover per l'impugnatura e una custodia protettiva.

Flow è disponibile in Italia nella versione Summit White; successivamente sarà disponibile anche in tonalità Stone Gray. Gli accessori venduti separatamente includono lo Spotlight e inserti decorativi personalizzati.

