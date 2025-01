Insta360 | arriva Flow 2 Pro

Insta360 Flow 2 Pro: riprese con smartphone d'avanguardia, con IA avanzata e integrazione per iPhone perfetta.

Insta360 presenta l'ultima evoluzione nel campo degli stabilizzatori per smartphone: Insta360 Flow 2 Pro

Ideato per creatori, esploratori solitari e professionisti, questo gimbal di nuova generazione alimentato ad IA fonde tecnologia pionieristica con un design compatto, e trasforma il tuo smartphone nello strumento definitivo per la creazione di contenuti.

Insieme a un'integrazione estesa di Apple DockKit, tracciamento IA Deep Track 4.0 rinnovato, e funzioni di livello professionale quali Active Zoom Tracking e Multi-Person Tracking, Flow 2 Pro porta ad un livello successivo le innovazioni di Insta360 nel campo della creazione contenuti per smartphone. Avendo migliorato il treppiedi integrato, il power bank e il selfie stick, Flow 2 Pro segna un nuovo standard per le riprese da smartphone.

"L'idea dietro a Flow 2 Pro è semplice: colmare il divario tra dispositivi professionali e semplicità d'uso quotidiana", ci dice JK Liu, fondatore di Insta360. "Abbiamo deciso di aggiungere il nostro innovativo tracciamento IA, con ancora più miglioramenti, e una fluida integrazione ai sistemi Android e iPhone."

Capacità di tracciamento senza precedenti

Insta360 Flow 2 Pro potenzia la videografia da cellulare integrando Apple DockKit, un'innovazione d'avanguardia nel settore che colma il divario tra il tracciamento di livello professionale e la convenienza a portata di tutti.

Ideato esclusivamente per iPhone, Flow 2 Pro utilizza Apple DockKit per rendere possibile il tracciamento nativo dei soggetti per l'app Camera integrata nell'iPhone, ed anche per Blackmagic (incluso l'uso di SmartWheel) e più di 200 app iOS di terze parti. Modalità Photo, Cinematic e Slow Motion: Flow 2 Pro elimina la necessità di software aggiuntivi, offrendo un'esperienza utente che mette insieme semplicità e prestazioni.

DockKit trasforma il tuo dispositivo in uno strumento di produzione ad alte potenzialità, perfetto per la creazione di contenuti, meeting virtuali, videochiamate, streaming in diretta e molto altro.

Ecco Deep Track 4.0

Flow 2 Pro introduce Deep Track 4.0, l'ultima invenzione nel campo della tecnologia di tracciamento alimentato da IA. Disponibile nell'app Insta360, l'ultima versione è stata ideata per i creatori che esigono il meglio, con una serie di funzionalità all'avanguardia che garantiscono inquadrature costantemente centrate alla perfezione e con una fluidità immediata.

Nuovo tracciamento attivo dello zoom

Zoomare fino a 15 volte mentre si traccia un soggetto in movimento è finalmente possibile grazie a Active Zoom Tracking. Perfetto per catturare sport ad alta intensità o scene lontane, questa funziona cambia le carte in tavola per tutti quei creatori che vogliono concentrarsi sull'azione. A differenza dei concorrenti, che hanno dei limiti sulle capacità di zoom e non sono in grado di tracciare soggetti efficacemente nelle lunghe distanze, Flow 2 Pro fa sì che le tue riprese siano nitide e perfettamente inquadrate a qualsiasi distanza.

Tracciamento di Gruppo

Cattura ogni momento— Flow 2 Pro traccia più persone in tempo reale, mantenendo il tuo gruppo perfettamente inquadrato. Foto di famiglia o video di balli di gruppo: la IA si adatta automaticamente al tuo ambiente e segue attentamente ogni movimento. In questo modo tutto il gruppo è al centro della scena.

Griglia Pro Framing

La narrazione si arricchisce grazie alla Griglia Pro Framing integrata, una funzione assistita da IA progettata per incorporare il Rapporto Aureo in ogni inquadratura. Guidando inquadratura e composizione, Flow 2 Pro dà un supporto ai creatori alle prime armi a raggiungere risultati professionali e degni del cinema.

Quando riprendi con l'app Insta360, scegli semplicemente una delle 9 griglie, ed il gimbal analizzerà automaticamente la composizione e la posizione del soggetto per ottenere il risultato migliore. Perfetto per i momenti cinematografici.

Lo strumento completo per la creazione dei contenuti

Che tu stia riprendendo in movimento, pianificando un inquadratura professionale, o esplorando nuovi angoli creativi, Flow 2 Pro è l'assistente perfetto. Le sue funzioni aggiornate garantiscono ad ogni creatore la possibilità di portare la propria visione alla realtà, senza sforzi.

Struttura più robusta, tracciamento a 360° e modalità di inclinazione libera

La struttura più robusta del Flow 2 Pro offre una durata migliore con un treppiede più resistente, mentre la modalità Free Tilt libera il potenziale creativo di registi e vlogger. Grazie a questa funzione, i creatori possono ottenere riprese mozzafiato quali:

Riprese con gru : ampi movimenti verticali e orizzontali, per narrazioni di livello cinematografico.

: ampi movimenti verticali e orizzontali, per narrazioni di livello cinematografico. Scatti inclinati : Migliora di gran lunga le prospettive con movimenti di camera fluidi e controllati.

: Migliora di gran lunga le prospettive con movimenti di camera fluidi e controllati. Combinazioni di gru + inclinazione: unisci movimenti per racconti ancora più ricchi.

Flow 2 Pro supporta anche Tracciamento panoramico infinito 360°, che gli permette di ruotare all'infinito per un tracciamento ininterrotto. Per sport ad alta intensità, eventi live, o esperimenti per transizioni creative, questa funzione innovativa fa sì che tu non perda nemmeno un momento.

HDR e Codec avanzati

Flow 2 Pro supporta Dolby Vision e Apple ProRes per una nitidezza cinematografica, profondità di colore e range dinamico. Tra gli highlights ci sono:

Dolby Vision : incrementa la luminosità e il contrasto dei colori per un aspetto più vivace e realistico.

: incrementa la luminosità e il contrasto dei colori per un aspetto più vivace e realistico. Apple ProRes: registra in HDR, SDR o Log per una flessibilità di editing professionale e complesso.

Il risultato? Ogni ripresa, che sia spontanea o pensata, brilla con un'incredibile fedeltà visiva.

Nuovo specchio per Selfie

Il gimbal ora è dotato di uno specchio, garantendo ai creatori la possibilità di inquadrare anche senza uno schermo. Perfetto per selfie o vlogging utilizzando la fotocamera posteriore del tuo telefono, per una qualità d'immagine superiore. È possibile aggiustare l'angolazione dello specchio, per un look al meglio in ogni inquadratura.

Teleprompter

Per le dirette o la creazione di contenuti, non dovrai più pensare a memorizzare testi, o temere di fare delle pause imbarazzanti. Grazie alla Modalità Teleprompter del Flow 2 Pro, i creatori possono integrare i copioni direttamente nel flusso di lavoro per le loro riprese o dirette.

Controllo da remoto tramite Apple Watch o un secondo smartphone

Controlla da remoto Flow 2 Pro utilizzando sia un Apple Watch o un secondo smartphone. Questo consente ai creatori di aggiustare le angolazioni, iniziare/interrompere le registrazioni, o gestire il tracciamento— tutto senza alcune interruzioni durante le riprese. Perfetto per configurazioni di ripresa dinamiche o per i creatori indipendenti che hanno bisogno di flessibilità.

Nuovi accessori ed elementi essenziali

Espandi le tue possibilità creative con la linea di accessori dedicati a Flow 2 Pro, tra cui:

Supporto magnetico per telefono : si aggancia con rapidità e semplicità. Utilizzalo anche come supporto per schermo.

: si aggancia con rapidità e semplicità. Utilizzalo anche come supporto per schermo. Supporto di raffreddamento magnetico : ottimizzato per iPhone con due dimensioni per adattarsi a diversi modelli.

: ottimizzato per iPhone con due dimensioni per adattarsi a diversi modelli. Supporto per zaini: riprese a mani libere in movimento.

Disponibilità

Insta360 Flow 2 Pro sarà disponibile a partire da Gennaio 2025 in due colori: Grey e White. Il Kit Standard sarà proposto ad un prezzo suggerito al pubblico di € 169,99, mentre il “Creator Kit” a 199,99 €.