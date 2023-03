Dungeons & Dragons - Tutte le novità dal D&D Direct

Scava in profondità e sconfiggi draghi (Più che Antichi) in Minecraft con il DLC ufficiale di Dungeons & Dragons in arrivo nella primavera del 2023

Il D&D Direct ha mostrato il primo trailer del gameplay della nuova espansione di Neverwinter, realizzata in collaborazione con R.A. Salvatore, un Secret Lair Drop per Magic: The Gathering, nuove miniature WizKids, action figure Hasbro e molto altro ancora!



Dungeons & Dragons è il gioco di ruolo più famoso al mondo e continua a migliorare anno dopo anno. Negli ultimi 50 anni, milioni di persone in tutto il mondo si sono divertite a giocare a D&D sedute attorno a un tavolo, e più recentemente anche online tramite videochiamata, e altri milioni sono pronte a tuffarsi nel divertimento. Mettere in scena storie fantasy è un fenomeno divertente adatto a tutte le età. Che gli appassionati giochino con le miniature o con i videogames, si tratta solo di sbloccare il potere dell'immaginazione!Durante la presentazione video del D&D Direct di oggi, Wizards of the Coast è stata lieta di annunciare nuove partnership che espandono l'ampiezza del marchio D&D, dai giochi digitali agli oggetti da collezione realizzati dai principali produttori di giocattoli: Hasbro e WizKids. La prima di queste nuove partnership è con Minecraft e il lancio di un nuovo DLC Minecraft D&D, che sarà disponibile sul Minecraft Marketplace nella primavera del 2023!"Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Wizards of the Coast, per introdurre in Minecraft un nuovissimo DLC di Dungeons & Dragons incentrato sulla storia! Non vediamo l'ora che la community si immerga e sperimenti una visione a blocchi del mondo di D&D", ha affermato Riccardo Lenzi, Produttore Senior di Mojang Studios.In questo nuovo DLC Minecraft D&D, i giocatori potranno scegliere tra varie classi del personaggio, come Barbaro o Mago, ed esplorare cinque luoghi iconici dei Forgotten Realms come Candlekeep e Icewind Dale, mentre sconfiggono classici mostri come beholder, mimic, mindflayer e, naturalmente, draghi! Questa nuova avventura originale consentirà ai giocatori di personalizzare le statistiche dei propri personaggi e lanciare dadi a 20 facce per determinare come procedere nei dialoghi completamente doppiati. Gioca con gli amici e vivi un'esperienza unica di D&D nel mondo di Minecraft.Hasbro punta tutto su D&D e ha creato action figure incredibili che gli appassionati adoreranno. Non solo sono presenti i prodotti precedentemente annunciati come i Dicelings e le action figure da 15 cm dei personaggi di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri e del classico cartone animato di D&D, ma Hasbro è entusiasta di mostrare anche le versioni Golden Archive del beholder Xanathar, di un orsogufo e della belva distorcente di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. Scopri di più durante l’Hasbro Pulse Fanstream il 29 marzo alle 17:00 ora italiana.Per gli appassionati di Magic, Wizards ha annunciato anche l’uscita speciale di un Secret Lair Drop di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri per Magic: The Gathering. Questo mini-set conterrà sei carte basate sui personaggi del film, tra cui Edgin, Larcenous Lutenist; Forge, Neverwinter Charlatan; e Holga, Relentless Rager, tutti con le fattezze dell'attore che ne interpreta il ruolo. I preordini per il Secret Lair di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri sono aperti da oggi!Le opere di R.A. Salvatore nel ciclo de La leggenda di Drizzt sono diventate l’epitome della visione dei Forgotten Realms di molti appassionati di D&D. Con l'uscita questo autunno di Dao of Drizzt e l'imminente uscita di Lolth’s Warrior, che conclude l'ultima trilogia avente protagonista il ranger drow, Salvatore ha dato uno sguardo al passato del personaggio che ha significato così tanto per i fan. Gearbox Publishing e Cryptic Studios, partner di Wizards of the Coast, hanno collaborato con Salvatore per creare Menzoberranzan, la 25a espansione per il popolare MMO Neverwinter. La nuova espansione è ora disponibile su PC, Xbox e Playstation e consente ai giocatori di esplorare la pericolosa città per la prima volta nel gioco."È molto diverso scrivere per un videogioco piuttosto che scrivere per un romanzo", ha dichiarato Salvatore in un'intervista presentata durante il D&D Direct. “Camminerete lungo le strade guardando il mondo attraverso gli occhi di Drizzt. Quando scrivo un videogioco, tuttavia, il personaggio più importante per il giocatore sarà quello che sta giocando. In Neverwinter, il lavoro che stanno facendo mi stupisce sempre e il fatto che si stiano basando sulle cose che ho creato mi fa sentire molto bene.”WizKids ha dato vita a centinaia di creature di D&D nel corso degli anni, ma nessuna così raccapricciante - o adorabile - come le D&D Replicas of the Realms che sono state presentate durante il D&D Direct. Il mimic può sembrare uno scrigno del tesoro all'esterno, ma la sua lingua viola e i denti feroci faranno perdere l’appetito e le mani a qualsiasi avventuriero piuttosto rapidamente. Il mimic alto 50 cm non può però competere con la dolcezza della statuetta del baby orsogufo da 28 cm, con i suoi occhi da "cucciolone”.Il D&D Direct è terminato con alcuni dettagli sul prossimo documentario di Joe Manganiello che celebrerà il 50° anniversario del gioco nel 2024. Anche Chris Perkins e Jeremy Crawford dello studio di D&D hanno accennato al futuro del brand, con anteprime dei libri in uscita, agganci alla storia che coinvolgono i personaggi e gli antagonisti preferiti dagli appassionati e uno sguardo più approfondito al filmato di gameplay pre-alfa del virtual tabletop di D&D (VTT) attualmente in fase di sviluppo presso Wizards of the Coast.Non c'è mai stato un momento migliore per iniziare a giocare a Dungeons & Dragons!

