DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate disponibile

DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate ora disponibile su console

Oggi, il DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate, con due nuovi dungeon che danno inizio all’avventura Ombra su Morrowind, è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.





Guarda il trailer di Scribes of Fate qui: https://www.youtube.com/watch? v=_B1-fgKZZdI&t=2s



Scribes of Fate introduce due nuovi dungeon PvE per quattro giocatori,I giocatori scopriranno due storie uniche per dare inizio alla grande avventura di Ombra su Morrowind, che condurrà al capitolo Necrom di giugno. Entrambi i dungeon si possono affrontare a difficoltà Normale, Veterano e Difficile, e ogni modalità offre ricompense e obiettivi unici, tra cui sei nuovi set di oggetti, due set di mostri e una serie di oggetti collezionabili tra cui una nuova skin, emote e altro ancora.Insieme al DLC arriverà anche l’aggiornamento 37 per il gioco base. Questo nuovo aggiornamento è gratis per tutti i giocatori di ESO e introduce una serie di cambiamenti e migliorie. Ad esempio, una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo), un nuovo strumento estetico (nascondi spalle) ottenibile nel prossimo evento di gioco Jesters Festival di questo mese e vari miglioramenti qualitativi per il sistema delle case.

Altre News per: elderscrollsonlinescribesfatedisponibile