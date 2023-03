The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - nuovo gameplay e console in edizione speciale

Nintendo Switch - Modello OLED Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con un esclusivo design dedicato a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sarà lanciato il 28 Aprile. Questa nuova elegante edizione presenta un design che appare in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tra cui il noto stemma di Hylia della serie The Legend of Zelda sulla parte anteriore della base.

Inoltre, due accessori - Nintendo Switch Pro Controller e Custodia per Nintendo Switch con pellicola protettiva, entrambi decorati con motivi ispirati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - usciranno separatamente il 12 maggio, giorno di lancio del gioco. Il nuovo hardware e questi accessori esclusivi sono stati annunciati in un nuovo video in cui il produttore della serie Eiji Aonuma mostra nuovo gameplay del titolo in arrivo, visibile qui: Gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Eiji Aonuma (Nintendo Switch).

Nintendo Switch - Modello OLED dispone di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato, di un ampio stand regolabile, di una base con porta LAN cablata (il cavo LAN è venduto separatamente), di 64 GB di memoria interna (una parte dei quali è riservata all'uso della console) e di un audio migliorato in modalità portatile e da tavolo. Con Nintendo Switch - Modello OLED si può fruire in tre modi: modalità TV, per giocare su un televisore mentre la console è agganciata alla base; modalità portatile, quando i controller Joy-Con sono collegati per giocare in mobilità; e modalità da tavolo per sessioni di gioco multiplayer in movimento. Queste caratteristiche versatili sono perfette per vivere avventure epiche sia nel gioco che nella vita.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i giocatori possono creare il loro percorso attraverso i vasti paesaggi di Hyrule e le misteriose isole che fluttuano nei cieli immensi. In questo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un'avventura epica attraverso la terra e i cieli di Hyrule, il viaggio è tutto nelle loro mani. In un mondo alimentato dall'immaginazione, i giocatori devono sfruttare il potere delle nuove abilità di Link per combattere le forze maligne che minacciano il regno.

E’ già possibile registrare l’interesse per Nintendo Switch - Modello OLED Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom su My Nintendo Store e ricevere le informazioni sul preordine via e-mail.

In un nuovo video di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, producer della serie The Legend of Zelda, ha mostrato nuovo gameplay per l'imminente uscita su Nintendo Switch. Nintendo ha anche annunciato Nintendo Switch – Modello OLED Edizione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, oltre a un Nintendo Switch Pro Controller e a una custodia per Nintendo Switch, ciascuno con un design personalizzato del gioco.

Video correlati:

Gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con Eiji Aonuma (Nintendo Switch) https://youtu.be/k0tMj6Ma2-Y Nintendo Switch – OLED Model The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition https://youtu.be/paAT9yQhrbc

Altre News per: legendzeldatearskingdom