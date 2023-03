Hikvision: guida all'uso per le dashcam

Dashcam, la guida all’uso secondo Hikvision. Cosa sono e perché averle

Un dispositivo compatto, leggero e semplice da usare a supporto della sicurezza stradale. I modelli Hikvision coniugano il look moderno con prestazioni di alto profilo.

La dashboard camera, videocamera per auto conosciuta semplicemente come dashcam, è un piccolo dispositivo che riprende tutto ciò che accade all’esterno dell’abitacolo nella direzione di marcia. Le dashcam sono prodotti leggeri e compatti, facilmente installabili e per nulla ingombranti: possono riprendere ininterrottamente per ore e ore, a seconda delle dimensioni della memoria integrata (solitamente una SD Card) e della durata della batteria, per quando sia anche possibile collegarle all’alimentazione elettrica dell’auto. La ripresa offre di solito un buon livello qualitativo e un ampio campo visivo a causa dell’impiego di lenti grandangolari.

Perché acquistare una dashcam?

A cosa serve, esattamente, una videocamera che registra tutto ciò che accade di fronte all’auto? In tutto il mondo le dashcam vengono utilizzate principalmente per tutelarsi in caso di incidenti e sinistri stradali. La registrazione degli eventi durante la guida può fornire una prova sulle dinamiche dei fatti. Inoltre, molte dashcam sono dotate di GPS e sensori che forniscono ulteriori informazioni sulle dinamiche in cui il veicolo è coinvolto, tra cui posizione, velocità, tempi, accelerazione e molto altro.

L'installazione può essere motivata anche da altre ragioni. Ad esempio, per documentare i propri viaggi con la famiglia o gli amici, oppure per monitorare la propria auto quando è parcheggiata. Alcuni modelli sono in grado di registrare anche di notte e offrono connettività integrata, consentendo all’utente di visualizzare le riprese in tempo reale tramite un’app sul proprio dispositivo mobile.

HIKVISION DashCam C6 e C6 Pro: dashcam e non solo

Tra i modelli must have ci sono le DashCam C6 e C6 Pro di Hikvision – azienda leader al mondo nel settore della videosorveglianza – progettate per combinare un design moderno e compatto con una vasta gamma di funzionalità a tutela della sicurezza della guida. Inoltre, questi modelli sono stati ottimizzati per garantire un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Tra le sue caratteristiche degne di nota, DashCam C6 offre una ripresa grandangolare fino a 130° ed è in grado di catturare immagini fino a 1600P di qualità, così da offrire dettagli ben visibili; l’apertura F1.6 consente, inoltre, ottime riprese notturne. Il dispositivo, che funge da vera e propria scatola nera, ha un modulo Wi-Fi integrato (indispensabile per la connettività all’app mobile), un display da 3 pollici, un G-sensor che rileva l’accelerazione e supporta servizi di assistenza alla guida (ADAS) come il semaforo verde e il riconoscimento dei limiti di velocità. La registrazione avviene su scheda SD fino a 256 GB.

DashCam C6 Pro, dal canto suo, offre tutte le caratteristiche del modello C6, compresa la compattezza e la leggerezza, ma vi aggiunge un, fondamentale per tracciare il percorso dell’auto.

Altre News per: hikvisionguidadashcam