Nital distribuisce la nuova gamma di dashcam di Hikvision

Il distributore italiano, attraverso la sua Business Unit HInnovation by Nital, amplia il proprio segmento dedicato alla protezione e sicurezza, con dispositivi smart e di qualità elevata perfetti per chi viaggia.

Nital, distributore ufficiale per l’Italia di numerosi e importanti marchi nel mondo della fotografia e della smart home, annuncia l’importante partnership di distribuzione con Hikvision dedicata alla nuova line up di dashcam per auto, le videocamere ultra compatte e smart da installare in automobile per riprendere tutto ciò che accade.

Per la BU

Hinnovation by Nital

si tratta del consolidamento del lavoro già avviato in passato con il gruppo Hikvision attraverso il brand Ezviz, il marchio leader nel settore della Smart Home e della protezione intelligente della casa. Attraverso questa nuova partnership, il distributore torinese amplia la propria offerta di prodotti pensati per la sicurezza, con l’obiettivo di garantire una maggiore tranquillità e protezione anche mentre si è in auto. Infatti, questa gamma di dashcam riflette al meglio l’attività di R&D in materia di Intelligenza Artificiale e la forte vocazione alla spinta tecnologica che da sempre caratterizzano Hikvision, per sviluppare soluzioni a misura di utente, capaci di coniugare al meglio innovazione, facilità di utilizzo e design.

“Siamo molto orgogliosi di accogliere nel portfolio di Hinnovation by Nital anche la nuova gamma di dashcam di Hikvision. Questa nuova partnership di distribuzione ci consentirà di offrire una linea di prodotti sempre più ampia, pensati non solo per la protezione della propria casa ma anche per garantire in questo modo un’esperienza di guida ancora più sicura”, afferma Lorenzo Magnelli, Product Manager Hinnovation di Nital.

Tra i prodotti della nuova gamma dell’offerta di Hinnovation by Nital anche HIKVISION DASHCAM C6 PRO ad alta risoluzione fino a 1.600P e grandangolo fino a 130°. Questa camera è l’alleato perfetto mentre si guida, grazie a uno schermo IPS da 3”, supporto GPS per la visualizzazione della velocità di viaggio e la riproduzione del percorso, riconoscimento vocale. Tra le funzionalità must have anche “Semaforo Verde”, “Riconoscimento dei limiti di velocità” e “Promemoria avvio auto anteriore”. Come tutti i prodotti Hikvision, l’installazione è semplice e il dispositivo facile da usare.

