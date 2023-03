Fractured Sanity lanciato su Steam e Meta Quest

Fractured Sanity rilasciato su Steam e Meta Quest Immergiti in un'intensa esperienza horror VR



Nuove opzioni di lingua, un entusiasmante trailer di lancio e il prossimo supporto PICO 4



Brazilian Studio United Games è entusiasta di annunciare l'uscita del suo gioco di avventura horror VR Fractured Sanity. Il team è andato a tutto gas per apportare le ultime modifiche al gioco e aggiungere opzioni di lingua prima del lancio di oggi su Steam e Meta Quest App Lab."Abbiamo aggiunto portoghese, spagnolo e cinese semplificato alle opzioni di lingua, e c'è un nuovo trailer emozionante che pomperà il pubblico. Stiamo lavorando giorno e notte per stirare i nodi - siamo tutti molto eccitati e concentrati sul rendere il gioco più accessibile!" - Gabriel Marques, co-creatore di Fractured SanitySupporto PICO 4 in arrivoNon solo, ma il team ha ricevuto un nuovo entusiasmante compito: hanno confermato che il gioco sarà supportato sulla piattaforma PICO4, che insieme alle nuove opzioni linguistiche, segna un'espansione nel mercato cinese. La data di uscita per la versione PICO 4 deve ancora essere annunciata, ma i fan di VR e horror possono aspettarselo subito dopo l'uscita di oggi su Steam VR e Meta Quest."Siamo entusiasti che il mercato cinese abbia dimostrato interesse per il gioco. Immagino che a tutti piacciano i giochi horror!" - Gustavo Longhi, co-creatore di Fractured SanityFractured Sanity è un gioco per giocatore singolo sviluppato esclusivamente per VR dove tutte le meccaniche e i puzzle sono realistici e interattivi. In questo gioco survival horror, vi impegnerete in una storia emozionante e scoprirete l'oscura verità circa la clinica psichiatrica gestito dal Dr. Simmons che ha condotto ricerche su come rompere l’identità di qualcuno, ego e superego a parte.Fractured Sanity ha un aspetto migliore che mai, con una quantità di dettagli che lascerà i giocatori di tutti i tipi immersi, tesi, incuriositi e - naturalmente - tremanti di paura!Guarda il nuovo trailer di lancio di Fractured Sanity: https://youtu.be/iCU78sS3JAM

