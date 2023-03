Fractured Sanity VR uscirà il 28 Marzo

Un'esperienza VR intensa e completamente interattiva verrà rilasciata il 28 marzo

Lo studio brasiliano United Games rivela la data di uscita del loro coinvolgente gioco VR - Fractured Sanity. Progettato per essere un'esperienza breve ma terrificante, il gioco survival horror verrà lanciato su Steam e Oculus App Lab il 28 marzo.

"Quando abbiamo iniziato questo progetto, sapevamo che non poteva essere solo un altro walking simulator pieno di salti - doveva avere meccaniche, immersione e atmosfera. Così è stato con i classici horror con cui siamo cresciuti, quindi perché non portarlo in VR?" - Gabriel Marques

Fractured Sanity è una storia emozionante che circonda Triton Health Asylum guidata da un illustre psicologo, il dottor Matthew Simmons, che ha condotto esperimenti su come rompere l’identità delle persone, ego e superego a parte. Come protagonista, ti svegli in una cella della clinica psichiatrica senza avere memoria di come ci sei arrivato. Ti imbarchi in un'esperienza intensa e straziante per scoprire cosa è realmente successo a te e al personale che è mancato. Nel gioco, dovrai risolvere enigmi e combattere per la tua vita con demoni che ti inseguono e cercano di ucciderti. L'intera esperienza VR si basa su enigmi e meccaniche realistici e interattivi che ti immergono completamente nella sinistra storia con un finale a sorpresa.





Gameplay





Rinchiuso in questa struttura, devi trovare la tua via d'uscita raccogliendo oggetti, risolvendo enigmi e interagendo con ogni cosa in una simulazione VR basata sulla fisica. Mantenere un occhio acuto per i dettagli è molto importante perchè la risposta potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Interagisci

Molti segreti sono nascosti in questa struttura, è necessario quindi scoprire cosa sta succedendo... e come fuggire. Le interazioni realistiche rendono ogni azione coinvolgente. Aprire le porte, usare la torcia, le leve e altro ancora. Ogni elemento che trovi potrebbe essere utile; leggi attentamente e interagisci con l'ambiente per risolvere i puzzle.

Sopravvivi

I ghoul ti inseguono e cercano di ucciderti, ma tu puoi sopravvivere abbattendoli. Dalla ricarica allo sparo, le interazioni con l’arma sono realistiche. Attenzione però alle munizioni, questo non è uno sparatutto arcade quindi sono molto rare.

Guarda il trailer di Fractured Sanity:



https://www.youtube.com/watch? v=Ya8EDrp6QPQ

