DUNGEONS & DRAGONS: IN ARRIVO LE LINEE DI ACTION FIGURES

In attesa del film “Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri”, in arrivo una serie di action figure, dadi e repliche dedicata ai protagonisti del film e agli iconici mostri del gioco di ruolo più famoso di sempre.



L’attesa è finita, il 29 marzo uscirà finalmente in tutti i cinema “Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri”, il film che porterà sul grande schermo il gioco di ruolo che da circa 50 anni fa vivere incredibili avventure a milioni di appassionati in tutto il mondo. Per l’occasione, Hasbro Fan e Funko lanceranno delle linee esclusive di action figure, repliche e dadi dedicata all’universo di D&D, dai protagonisti del film a quelli dell’iconico cartone animato anni ’80 e non solo.



Tra i prodotti più attesi, Hasbro Fan presenta una linea da collezione davvero imperdibile: i Dicelings, dadi D20 convertibili capaci di trasformarsi in alcuni dei mostri e delle creature più noti del mondo di D&D. Dal Drago Rosso al Drago Nero, passando per l’Orsogufo e il Beholder, dei veri must have nell’equipaggiamento di un Dungeon Master degno di tale nome!

Non mancheranno le action figure tratte dal film: alte 15 cm, sono snodabili e posabili grazie ai numerosi punti di articolazione ed includono un esclusivo accessorio direttamente dal film! Da Edgin a Holga, passando per il misterioso Forge: ci sono proprio tutti e sono davvero perfetti sia per i fan del film, sia per gli appassionati di lunga data del gioco di ruolo.



Una vera chicca imperdibile è la replica del leggendario Cubo Gelatinoso: alto 20 cm, è compatibile con le action figure del film - che possono essere intrappolate al suo interno, grazie allo stand invisibile, esattamente come nel GDR e nella pellicola - vanta ben 14 accessori per decorare ulteriormente la replica di questo mostro! | Scopri di più |



Funko presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti dei film. Sono perfetti per avere con se in tutte le partite un fedele compagno!



