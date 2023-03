Stiamo celebrando il compleanno di FUT con una festa diversa da tutte le altre! Per celebrare il 14° anno di FIFA Ultimate Team, oggi i fan possono godere di nuove icone, nuovi oggetti e ricompense e un nuovo programma di scambi!

Chi c'è dietro questi festeggiamenti, vi chiederete? Una divisione top secret di EA SPORTS™ dedicata alla progettazione della festa di compleanno perfetta per Ultimate Team, il Bureau of Independent Revelry and Gatherings For Ultimate Team (BIRGFUT).

Il Team 1 di FUT Birthday comprende: Nome del giocatore - Nazione - Club Thomas Müller - Germania - Bayern München João Félix - Portogallo - Chelsea Samuel Chukwueze - Nigeria - Villarreal CF Bernardo Silva - Portogallo - Manchester City Djibril Sow - Svizzera - Eintracht Frankfurt Emerson Royal - Brasile - Tottenham Hotspur Marquinhos - Brasile - Paris Saint-Germain Yeray - Spagna - Athletic Club de Bilbao









