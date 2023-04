FIFA 23 ANNUNCIA IL TEAM 2 DI FUT BIRTHDAY

I festeggiamenti per il FUT birthday continuano questa settimana con l'uscita del Team 2 di FUT Birthday il 31 marzo e la mini-release il 2 aprile. Di seguito è riportato l'elenco dei giocatori che saranno inclusi. Il Team 2 di FUT Birthday include:

Nome del giocatore - Nazione - Club

Stephan El Shaarawy - Italia - Roma

Timo Werner - Germania– RB Leipzig

Vinícius Jr. - Brasile - Real Madrid

Antony - Brasile - Manchester United

Bruno Guimarães - Brasile - Newcastle United

Alex Telles - Brasile - Sevilla

Mats Hummels - Germania - Borussia Dortmund

Simon Kjær - Danimarca - AC Milan

Per saperne di più sul Bureau of Independent Revelry and Gatherings For Ultimate Team e su FUT Birthday, cliccate qui.

Altre News per: fifaannunciateambirthday