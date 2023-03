Hearthstone presenta l'Anno del Lupo

Hearthstone dà il benvenuto all'Anno del Lupo e alla pubblicazione della prima espansione per il 2023:Festival delle Leggende. Quest'anno verranno introdotti degli aggiornamenti al set Principale, durante il mese di aprile, e verranno salutate le espansioniForgiati nelle Savane, Uniti a Roccavento e Divisi nella Valle d'Alterac che lasceranno la modalità Standard. Dopo la rotazione, la modalità Standard includerà le espansioniRotta per la Città Sommersa, Assassinio al Castello di Nathria, L'Avanzata del Re dei Lich e Festival delle Leggende, oltre al set Principale aggiornato.

AGGIORNAMENTO ABILITÀ: SCAMBIO

Inizialmente introdotta nel set Uniti a Roccavento , l'abilità Scambio diventerà un'abilità senza tempo a partire da quest'anno.

Dato che Scambio attualmente esiste solo in Uniti a Roccavento e Divisi nella Valle d'Alterac , è stato deciso di aggiungere alcune delle carte con Scambio di quelle espansioni al set Principale.

Durante l'Anno del Lupo, e i prossimi anni, saranno introdotte nuove carte con l'abilità Scambio.

RITORNO DELL'ABILITÀ: MAGNETISMO

Magnetismo era un'abilità di alcuni Robot appartenenti all' Operazione Apocalisse .

. I Robot con Magnetismo potevano essere giocati normalmente, OPPURE sull'immediata sinistra di un altro Robot sul tabellone per fondersi con esso, garantendogli le statistiche, effetti e incantamenti del Robot in gioco.

Magnetismo è un'aggiunta temporanea al set Principale e non ne verrà garantita la permanenza oltre a questo aggiornamento.

MODIFICHE AL SACERDOTE E NUOVA ABILITÀ: SOVRACURA

L'elemento fondamentale della classe Sacerdote è la guarigione, che potrebbe non sembrare forte quanto gli elementi di altre classi, come i danni o l'Armatura.

La nuova abilità, Sovracura, è stata creata per rendere la guarigione più flessibile e soddisfacente.

Le carte con Sovracura possiedono un effetto speciale che si attiva quando vengono curate oltre la loro Salute massima.

Sovracura è una nuova meccanica di classe senza tempo, come Combo per il Ladro.

