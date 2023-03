Apex Legends - evento collezione squadra del sole

Nuova modalità di gioco: i giocatori avranno bisogno di una protezione solare extra nella modalità a tempo limitato "Heatwave", una variante di Battle Royale in cui sporadiche ondate di calore infliggono danni ai giocatori negli ambienti esterni. Se volete sopravvivere, riparatevi negli edifici o proteggetevi con gli scudi termici finché l'ondata di calore non si placa. Nel peggiore dei casi, provate a scivolare o a indossare occhiali da sole per ridurre la temperatura.