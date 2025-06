Collezione The Sims x YouTooz, disponibile in pre-ordine

The Sims è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con YouTooz per il lancio di una collezione in edizione limitata di articoli divertenti ispirati ai personaggi iconici e ai simboli di The Sims. Scopri di più sulla collezione qui sotto.

Questa selezione curata includerà alcuni oggetti amatissimi, tra cui:

Figurina in vinile della Cowplant

Peluche della Cowplant

Figurina in vinile del Grim Reaper

Peluche del Grim Reaper

Peluche del Freezer Bunny

Spilla smaltata del Ladro

Peluche del Plumbob

I pre-ordini per la collezione The Sims x Youtooz saranno disponibili da oggi fino al 27 luglio.