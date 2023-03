Dungeons & Dragons - Annunciato il D&D Direct per il 28 Marzo, ore 18:00





Il team di Dungeons & Dragons in Wizards of the Coast è lieta di annunciare il prossimo D&D Direct, programmato per Martedì, 28 Marzo alle 18:00, orario italiano.







Sintonizzatevi per vedere una presentazione video ricchissima di 30 minuti che contiene esclusivi reveal da Wizards of the Coast e i suoi partner, comprese le ultimissime sul Gioco di Ruolo più famoso del mondo, le novità di entertainment con la prossima uscita del film Paramount Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri, reveal sui videogiochi, e molto altro, dietro la conduzione di Gina Darling (@MissGinaDarling) e Ify Nwadiwe (@IfyNwadiwe).





D&D Direct sarà trasmesso sui canali di D&D su YouTube (https://www.youtube.com/ DNDWizards ) e Twitch (https://www.twitch.tv/dnd).

