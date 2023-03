Aiuti sulle bollette di luce e gas scadenza 31 Marzo : cosa farà il governo Meloni?

Manca meno di dieci giorni al 31 marzo, una data che da tempo il governo, i cittadini e le imprese hanno evidenziato in rosso sul calendario. Anche se al momento non se ne parla molto, alla fine del mese scadranno gli aiuti contro il caro bollette, sia quelli creati per famiglie e imprese, sia il bonus sociale per le persone che si trovano in difficoltà economica. Il governo ha stanziato la maggior parte dei fondi a disposizione per prolungare le misure contro il caro energia fino al 31 marzo, con una spesa di oltre venti miliardi di euro, ma non si sa ancora cosa succederà dopo.

Nei giorni scorsi, il governo ha fatto trapelare di essere al lavoro su un nuovo decreto Bollette, e si è anche parlato di una possibile proroga del bonus sociale fino alla fine dell'anno per le famiglie con un reddito Isee inferiore ai 15mila euro, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Ciò che è certo è che nei prossimi giorni Giorgia Meloni sarà a Bruxelles per il Consiglio europeo.

Molti esponenti del governo hanno annunciato che gli aiuti non saranno rinnovati, tranne forse il bonus sociale, ma anche su questo non c'è ancora una conferma ufficiale. L'idea è quella di passare da un sistema di sostegno indiscriminato a uno premiale, come richiesto anche dall'Unione Europea, che ha invitato i Paesi membri a trovare un equilibrio negli aiuti di Stato sull'energia.

Il Ministro Giorgetti ha proposto un sistema premiale per chi consuma meno energia. Il modello prevede una fascia protetta, a livello di costi, per il 70-80% dei consumi dell'anno precedente, mentre la restante parte, se superiore, verrebbe pagata al prezzo di mercato. Non ci sono ancora ulteriori dettagli su questo meccanismo, ma il Tesoro sta lavorando su di esso da mesi. Tuttavia, con la spesa di oltre venti miliardi di euro nella manovra, non si possono aspettare grandi investimenti in questa misura.

