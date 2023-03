Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - Prince’s Edition Trailer

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno - Prince's Edition TORNA OGGI PER XBOX E XBOX GAMEPASS

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato che Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno - Prince's Edition è disponibile da oggi su Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC. Cinque anni dopo la sua prima uscita, l'acclamatoNi no Kuni II: Il Destino di un Regno - Prince's Edition entra nel mondo Microsoft ed è disponibile su Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC. Sviluppato da LEVEL-5, il gioco è il risultato della collaborazione tra due leggende dello Studio Ghibli: Yoshiyuki Momose, che ha lavorato al design del personaggio, e il compositore musicale di fama mondiale Joe Hisaishi.

Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno - Prince's Edition racconta la storia di Evan Pettwhisker, il cui trono promesso di Ding Dong Dell è stato perso in un colpo di stato. Il giovane Evan e i suoi amici partono per un viaggio per fondare un nuovo regno.

I giocatori saranno in grado di scoprire la storia di Evan e giocare i due DLC inclusi nella Prince’s Edition:The Lair of the Lost Lord e Il Leggendario Libro del Mago. Entrambi i DLC contengono nuove missioni, così come nuovi oggetti, equipaggiamenti e un dungeon ognuno: Labirinto e Colosseo Pandora.

