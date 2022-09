NI NO KUNI: LA MINACCIA DELLA STREGA CINEREA REMASTERED SU XBOX GAME PASS

Bandai Namco Europe S.A.S. ha rilasciato oggiNI NO KUNI: LA MINACCIA DELLA STREGA CINEREA REMASTERED, una versione migliorata dell’amato gioco di ruolo del 2013, su Xbox Game Pass per Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC.

Per il trailer italiano

https://youtu.be/boLs6Gp-x8I

La classica favola di LEVEL-5 torna più in forma che mai, grazie a miglioramenti grafici e di performance. Unisciti a Oliver nella sua avventura, in un mondo abitato da nuovi amici e feroci nemici, nel tentativo di riportare indietro sua madre dopo un tragico incidente.

Questa delicata favola si svela attraverso le animazioni create dal leggendario Studio Ghibli e le musiche di Joe Hisaishi.NI NO KUNI: LA MINACCIA DELLA STREGA CINEREA REMASTERED fonde elementi visivi animati meravigliosi, una narrazione eccezionale e una colonna sonora commovente per creare un’avventura epica.





