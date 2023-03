European Tekken Cup - SUPER AKOUMA vincitore dell’European King of the Iron Fist!

Lo scorso fine settimana, Bandai Namco Europe ha ospitato il primoEuropean TEKKEN Cup nei loro uffici a Lione in Francia. Il 18 e 19 marzo, sedici dei migliori giocatori europei diTEKKEN 7 si sono sfidati in una serie di intense battaglie che hanno decretato il vincitore del torneo.

A contendersi la finale c'erano i tedeschiSEPHIBLACK a combattere con Miguel e i francesi con il combattente Akuma, giocato daSUPER AKOUMA. SUPER AKOUMA ha eliminato tutti i suoi avversari ed è stato incoronato European King of the Iron Fist!

Congratulazioni a tutti i partecipanti che hanno offerto prestazioni eccezionali e ai conduttori e commentatori per un intrattenimento di qualità in loco e per gli spettatori a casa.

