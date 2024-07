IL KING OF IRON FIST RITORNA IN TEKKEN 8 NELLA PRIMA ESPANSIONE GRATUITA DELLA STORIA ANNUNCIATA A EVO

Bandai Namco Europe fa rivivere Heihachi Mishima, il King of Iron Fist, in un nuovo trailer mostrato a EVO 2024. Rivelato come prossimo personaggio DLC, Heihachi si unirà al roster questo autunno. Questo DLC è il terzo dal lancio del gioco che ha riportato alcuni personaggi amati dai fan come Eddy Gordo e Lidia Sobieska. Sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 sfrutta l’Unreal Engine 5 per dare nuovo peso e atmosfera alle battaglie, con ogni personaggio rimodellato con dettagli sorprendenti e nuovi ambienti dinamici e distruttibili. TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Per maggiori informazioni https://tekken.com/ .

Guarda il nuovo trailer:

https://youtu.be/NZrVsx1AhMk

Per la prima volta nella storia di TEKKEN, TEKKEN 8 aggiunge un capitolo completamente nuovo alla sua Modalità Storia, espandendo la trama di "The Dark Awakens", che continua lo scontro tra le famiglie Kazama e Mishima. L'espansione della modalità storia "The Dark Awakens" sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di TEKKEN 8.

Dopo un'epica conclusione delle finali di EVO 2024 che ha portato a un nuovo campione, ARSLAN ASH, l'azienda ha anche annunciato la sede delle finali del Tekken World Tour 2024. Le finali si terranno a Tokyo, in Giappone, l'8 dicembre 2024, con le fasi a gironi delle classifiche globali e regionali che inizieranno il 5 dicembre. Per ulteriori informazioni sulle finali, è possibile accedere al portale dei tornei del TEKKEN World Tour 2024 all'indirizzo https://tekkenworldtour.com

Per il trailer di annuncio delle Finali del TEKKEN World Tour 2024 :