Una vacanza in Sardegna: quando partire, come raggiungere l’isola

Sono tante le motivazioni che possono spingere a organizzare una vacanza in Sardegna. L’isola infatti, conosciuta soprattutto per le sue spiagge, di fatto offre molteplici opportunità di svago e di divertimento. Dai resti archeologici alle montagne che si trovano nel cuore della Sardegna, dalle numerose città agli itinerari enogastronomici alla scoperta delle ricchezze della Sardegna. Il modo migliore per raggiungere la Sardegna è in traghetto.

Come prenotare, da dove partire

Sono vari i porti della costa italiana da cui ogni giorno partono alcuni. Nel centro nord i porti più utilizzati sono Livorno e Genova; nel centro sud Civitavecchia, Napoli e Palermo. Forse non tutti sanno che i traghetti per la Sardegna partono anche da, lungo la tratta più breve disponibile, per un viaggio che dura. La scelta del porto da cui partire dipende sia dal luogo di partenza del singolo viaggiatore, sia dalla sua meta. Dipende anche dal periodo in cui si intende partire: alcune tratte sono attive infatti solo a partire da. In ogni caso tutte queste informazioni si possono facilmente, sui siti che consentono anche di prenotare direttamente il biglietto per il viaggio. Se sei interessato vedi gli orari della nave in partenza da Piombino per Olbia , inserendo i tuoi dati potrai anche prenotare direttamente dal sito, per avere già a disposizione il biglietto comodamente a casa.

Perché scegliere il traghetto

La gran parte dei turisti che ogni anno raggiungono la Sardegna lo fanno in. Questo perché si tratta del mezzo di trasporto più, soprattutto se si viaggia neie si evitano i periodi di punta dell’anno. È inoltre importante per chi trascorre le proprie vacanze in Sardegna avere a disposizione un: i mezzi pubblici non sempre raggiungono tutte le località più interessanti o sono disponibili agli orari in cui si ha bisogno. Se non si vuole noleggiare un’auto partire con il traghetto consente di portare con sé la, che risulterà comoda soprattutto per chi desiderain Sardegna.

Quando partire

Ilin cui organizzare un viaggio dipende da tanti fattori diversi, che riguardano sia lache si intende visitare, sia ledel singolo soggetto. Per godersi al meglio la Sardegna, una o più località, è consigliabile organizzare un soggiorno di almeno. Idealmente si può andare in Sardegna durante tutto l’arco dell’anno, ma non tutti possono prendersi una pausa dal lavoro quando lo desiderano. Inoltre chi ama il mare e vuole godersi ledella Sardegna dovrebbe prediligere il periodo che va, con i mesi estremi che potrebbero essere caratterizzati da un clima non propriamente adatto a trascorrere molte ore all’aperto. Se si sta organizzando una gitain Sardegna allora lasono i momenti più adatti, sia per il clima non particolarmente caldo o troppo ventoso, sia per la minore presenza di turisti. In questi periodi poi in tutta l’isola si organizzano vari, prendere parte ai quali può rendere il soggiorno ancora più interessante.

