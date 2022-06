Scopri la bellezza della costa Sud della Sardegna con una vacanza all'iGV Club Santagiusta

La Sardegna è un’isola dal fascino selvaggio, dove però non mancano le occasioni per divertirsi, per passare la serata e la notte in compagnia, e per trascorrere la giornata su una spiaggia confortevole ed elegante, di fronte a quel mare smeraldino e limpido che tutto il mondo conosce.

Una vacanza in Sardegna è l’occasione giusta per scoprire l’ambiente del Mediterraneo, tra acque trasparenti, fondali spettacolari, maestose scogliere: una natura praticamente incontaminata, ideale per dare vita ai propri desideri e alle proprie passioni.

Meta frequentatissima da turisti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo, la Sardegna è il luogo giusto per una vacanza rilassante e dinamica nello stesso tempo, perfetta per chi ama le immersioni e gli sport acquatici, ma anche per gli appassionati di trekking, che preferiscono alternare alla vita di spiaggia qualche escursione avventurosa.

Per chi desidera trascorrere una vacanza in Sardegna, evitando però le località più rinomate e frequentate, come lo sono le spiagge della Costa Smeralda, un’ottima idea è quella di scegliere la costa meridionale, ricca di paesaggi emozionanti, di sentieri immersi in uno scenario naturale incomparabile, di piccoli borghi e di interessanti siti storici e preistorici.

Una vacanza in Sardegna è l’occasione giusta per rilassarsi e ritrovare energia, serenità e buonumore, grazie ad un ambiente affascinante, dove comunque non mancano le opportunità per divertirsi con la famiglia, il partner o gli amici.

L’iGV Club Santagiusta è un villaggio turistico in Sardegna ideale per conoscere la zona Sud dell’isola, si trova proprio a poche decine di chilometri da Cagliari, è una delle strutture ricettive più prestigiose ed eleganti di tutta l’area di Punta Santagiusta.

Il villaggio, che offre ai propri ospiti ogni genere di intrattenimento e di comfort, si trova a ridosso del celebre Scoglio di Peppino, una formazione rocciosa spettacolare in granito quasi bianco, e dell’omonima spiaggia, caratterizzata da una sabbia finissima. Per le coppie romantiche, a pochi passi è disponibile anche la Spiaggia di Santa Giusta, ideale per concedersi una passeggiata rilassante al tramonto o nelle ore notturne.

Maggiori informazioni sul sito https://www.hotelsantagiusta.it/

Lasciati catturare dal fascino della Sardegna con una vacanza indimenticabile

Per una vacanza estiva dinamica e avventurosa, per un periodo di relax in primavera o in autunno, oppure per un viaggio romantico alla scoperta di un’isola meravigliosa, il villaggio club vacanze iGV Santagiusta è la scelta ideale. Situato in una posizione strategica, offre tutto il comfort e il lusso di un resort di alto livello, con il vantaggio di un’ampia scelta di sistemazioni e di costi.

Il villaggio si affaccia sul magnifico mare della Costa Rei sarda, una località forse meno frequentata e affollata della Costa Smeralda, ma di notevole bellezza, oltre ad offrire il valore aggiunto della tranquillità: il luogo ideale per chi è in cerca di intimità, relax e armonia.

Un soggiorno al club vacanze iGV Santagiusta è un’esperienza straordinaria, da condividere in coppia, con la famiglia o con gli amici più cari. Le soluzioni di alloggio includono anche la possibilità di scegliere un cottage immerso nell’ambiente naturale e arredato con colori raffinati e rilassanti, oppure una villa con diverse camere, situata in un contesto molto tranquillo, perfetta per chi desidera gestire il soggiorno con libertà e indipendenza, senza rinunciare al comfort.

Come è nella filosofia di iGV, anche il villaggio vacanze Santagiusta propone attività di intrattenimento, animazione, possibilità di fare sport e un servizio dedicato esclusivamente ai più piccoli, con miniclub e nursery gestiti da operatori professionisti. Gli ospiti possono contare sul massimo comfort, oltre a divertimento e sicurezza, e su un’assistenza medica sempre disponibile per risolvere qualsiasi problema.

Trascorrere una vacanza al villaggio Santagiusta significa avere a disposizione un contesto luxury, collocato in una magnifica baia della Costa Rei, con una spiaggia confortevole e attrezzata, circondata da piante secolari e dalla tipica vegetazione sarda, mediterranea ma selvaggia.

Gli ospiti del villaggio hanno a disposizione negozi, bar, ristorante con servizio a buffet, piano bar e discoteca, con la possibilità di partecipare ogni giorno ad iniziative interessanti e appassionanti: corsi di vela, di tennis e di aquagym, spettacoli di cabaret, teatro e musica dal vivo e un centro benessere per concedersi qualche ora di totale relax, magari in coppia, e dimenticare lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana. Si organizzano spesso escursioni a cavallo, trekking in montagna, minicrociere tra le isolette, escursioni in quad e in mountain bike e percorsi tematici alla scoperta dei Nuraghi e della preistoria.

Il mare più bello della Sardegna affiancato da uno scenario naturale suggestivo

Tutta la Costa Rei è rinomata soprattutto per la bellezza del mare, che offre sfumature di colori quasi surreali e una limpidezza assoluta, tanto da essere conosciuto a livello internazionale. La zona è perfetta anche per chi preferisce alternare spesso il mare e la spiaggia ad altre attività, emozionanti e coinvolgenti, dal nordic walking, all’arrampicata sportiva, al kitesurf.

Anche i piccoli ospiti del club vacanze iGV Santagiusta possono contare su un servizio completo, accurato ed esclusivo di animazione e di intrattenimento, partecipando a momenti di gioco, interazione di gruppo, brevi escursioni e diverse altre attività divertimenti e coinvolgenti, così come a laboratori e lezioni di creatività e di tecniche artistiche. Sempre, naturalmente, con il massimo riguardo per la salute e la sicurezza, al fine di permette ai genitori di partecipare a loro volta alle attività di animazione, di rilassarsi e di godere il mare, lo sport e il centro benessere in tutta tranquillità e con il massimo comfort.

Oltre ad offrire il massimo del comfort e un servizio di livello elevato, una particolarità del villaggio Santagiusta è quella di essere stato certificato per l’impatto ambientale ridotto a zero e per il massimo rispetto nei confronti dell’ambiente.

Tutta la Costa Rei offre emozioni inattese, in merito ad uno scenario che passa rapidamente dal mare alla montagna, dalla spiaggia sabbiosa più lunga e accogliente di tutta la Sardegna, alle formazioni rocciose, spesso imponenti, che nascondono fantastici itinerari di trekking.

