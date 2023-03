Logitech celebra l'International Wellbeing Week

Una settimana all’insegna del benessere fisico e mentale con i consigli dei migliori esperti di Logitech e le informazioni sui più innovativi strumenti per organizzare al meglio la nostra scrivania e il nostro spazio di lavoro digitale. Sentirsi meglio per dare il meglio di sé.

Logitech anche quest’anno celebrerà, dal 13 al 17 marzo, l’International Wellbeing Week, una settimana in cui l’azienda condividerà le proprie conoscenze e i consigli dei suoi migliori esperti per consentire l’allestimento di postazioni di lavoro confortevoli e user-friendly. Ridisegnando gli spazi, riorganizzando le scrivanie e adottando gli strumenti più ergonomici ed efficaci oggi disponibili, è possibile portare benessere fisico e mentale nella nostra quotidianità lavorativa, sia in ufficio sia a casa. Quando ci si sente bene si lavora meglio, si crea e, perché no, ci si diverte di più: “Feel better to do better”, sentirsi meglio per dare il meglio di sé.

Con la diffusione di smart e hybrid working, saper allestire postazioni di lavoro ergonomiche è, ancor di più, di fondamentale importanza per il nostro benessere psico-fisico. In particolare, lavorare da casa ci costringe a stare seduti e a restare davanti al monitor per più tempo, in postazioni di lavoro spesso improvvisate o mal organizzate che ci costringono a posture scorrette e a movimenti innaturali. Il risultato è che ci si stanca presto, si prova malessere e non si è produttivi quanto si vorrebbe.

Da una recente ricerca effettuata da Logitech in Germania e negli Stati Uniti, il 56% degli utenti americani e il 42% di quelli tedeschi ha dichiarato di passare oggi molto più tempo al computer rispetto a prima della pandemia. Una persona su tre del campione, composto da mille intervistati, ha affermato di desiderare una postazione di lavoro più confortevole (il 33% degli utenti americani) e di voler fare maggior movimento durante la giornata (28% degli americani e 27% dei tedeschi). Per quanto riguarda gli aspetti psicologici, il desiderio di migliorare il proprio benessere mentale è condiviso dal 30% degli utenti americani e dal 18% dei tedeschi: percentuali elevate che testimoniano le sfide poste dai nuovi scenari lavorativi.

Per questi motivi Logitech ha sviluppato il Logi Ergo Lab per il design, lo sviluppo e la reinvenzione di strumenti che aiutino le persone a ritrovare il benessere nell’ambiente di lavoro. Partendo dallo studio dell’anatomia umana, il team di progettazione di Logitech realizza prototipi che saranno poi testati con l’ausilio di sensori muscolari, posturali e di pressione. Grazie ai dati raccolti, i progettisti avranno le giuste informazioni per realizzare dispositivi caratterizzati da un’eccellente ergonomia d’uso. Questi nuovi strumenti potranno favorire una corretta postura, ridurre la tensione muscolare e aumentare il comfort di chi li utilizzerà.

È nata in questo modo la gamma Logitech di dispositivi Ergo, che offrono la miglior esperienza d’uso. Fra questi troviamo, ad esempio, Lift Vertical Ergonomic Mouse, un innovativo mouse wireless che adotta un design “zen” ed è progettato per adattarsi a mani di piccole e medie dimensioni. Il suo design verticale a 57 gradi offre agli utenti una presa naturale e rilassata, alleggerendo la pressione del polso e incentivando una postura più naturale dell'avambraccio. Compatibile con qualsiasi sistema operativo (Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android), è dotato della silenziosa SmartWheel magnetica che garantisce velocità e precisione di scorrimento. Lift è disponibile anche in versione dedicata agli utenti mancini.

Di piccole dimensioni ma in grado di offrire un grande comfort è anche MX Keys Mini, tastiera wireless in formato minimal dedicata ai creatori di contenuti. Le sue dimensioni facilitano l’allineamento delle spalle e permettono di posizionare il mouse più vicino alla tastiera, per una miglior postura e un’ergonomia d’uso superiore. È inoltre dotata di tasti intelligenti che consentono di inviare emoji, disattivare e riattivare il microfono e attivare la modalità Voice to text per dettare i testi. È perfetta anche in condizioni di luce scarsa: una serie di sensori di movimento rilevano la posizione delle mani e illuminano la tastiera solo quando le dita si avvicinano. Ha un’autonomia di 10 giorni con una ricarica completa (fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata).

La miglior combo di Logitech per una comunicazione audiovisiva perfetta e confortevole è, invece, composta dalla cuffia con microfono Zone Vibe 100 e dalla webcam Brio 500. Zone Vibe 100 offre un suono avvolgente grazie alla coppia di driver da 40 mm che elevano la qualità audio delle riunioni a distanza e consentono di apprezzare al meglio ogni genere di musica. In più, le Zone Vibe 100 rispettano l’ambiente: sono realizzate con il 25% di plastica riciclata. Brio 500 è la webcam perfetta da usare con le più diffuse piattaforme per video meeting. Dispone di un sistema di correzione automatica dell’illuminazione e dell’inquadratura, per far sentire a proprio agio ogni utente durante le riunioni e le videocall con colleghi, amici e familiari.

Queste sono solo alcune delle proposte di Logitech per rendere più efficienti ed ergonomiche le nostre postazioni di lavoro digitale. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le gamme di prodotti, visita Logitec.com.

Logitec.com

