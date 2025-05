NUOVE CUFFIE DA GAMING LOGITECH G522

Logitech G, brand di Logitech e leader nell’innovazione delle tecnologia da gaming, annuncia oggi le Cuffie da Gaming Logitech G522, nuova aggiunta alla pluripremiata serie G5, progettate per elevare le prestazioni e permettere il massimo dell’espressione personale.

“Le G522 sono state create per i giocatori che mettono passione e personalità in tutto ciò che fanno”, ha dichiarato Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech G. ‘Sia che stiate scalando le classifiche, sia che stiate trasmettendo in streaming per il vostro pubblico, sia che vi dedichiate a sessioni di gaming che durano tutta la notte, le G522 migliorano il vostro gioco con prestazioni, funzionalità e stile di un altro livello”.

Le cuffie G522 si basano sulle solide basi delle popolari cuffie Logitech G733, portandone avanti l'eredità e introducendo al contempo un'interessante evoluzione. A prima vista, la somiglianza è evidente, ma se si guarda più da vicino, le G522 presentano un design fresco ed evoluto. Si tratta di un’innovazione: curve più eleganti, una silhouette più sofisticata e scelte di design ponderate che riflettono una visione moderna delle prestazioni e dello stile. Gli spigoli più netti delle G733 sono stati trasformati in linee morbide e fluide, per un'estetica raffinata.

“Le cuffie G522 sono il risultato di una meticolosa lavorazione artigianale e di un' instancabile attenzione ai dettagli, ogni elemento è intenzionalmente progettato per offrire un'esperienza curata e di alto livello”, ha dichiarato Ahmed Riaz, Head of Design di Logitech G. “Si basano su una collaudata formula di successo che è diventata sinonimo dei nostri prodotti della serie G5, combinando l'ingegneria di precisione con una profonda comprensione di ciò che i giocatori di oggi apprezzano di più”.

Gli amanti della Serie G5 giocano a una grande varietà di titoli. Di conseguenza, le nuove cuffie G522 dovevano essere all'altezza dei giocatori più esigenti e sufficientemente flessibili da garantire un funzionamento perfetto in tutti i generi.

Progettate per le lunghe sessioni, le G522 offrono un significativo salto di qualità in termini di comfort, basato sul feedback della community. I padiglioni auricolari sono stati ridisegnati con una forma più ampia e uno strato aggiuntivo di schiuma memory foam per migliorare l'ammortizzazione e il raffreddamento, avvolti in un nuovo tessuto più morbido e resistente. La fascia di sospensione reversibile ora poggia in modo più uniforme sulla testa, con ulteriori rinforzi per aumentare la traspirabilità e materiali migliorati per una maggiore durata. Per garantire il comfort per tutto il giorno a tutti i giocatori, i nostri test di adattamento hanno incluso persone che indossano occhiali o orecchini, così da rendere le G522 adatte davvero a tutti.

Il cuore delle cuffie è costituito dai nuovi driver PRO-G sincronizzati che offrono la massima fedeltà di Logitech G, abbinati all'elaborazione del segnale digitale a 48 kHz/24 bit per un'immersione e una precisione senza precedenti. I giocatori possono percepire con estrema chiarezza i più piccoli segnali all'interno del gioco, come i passi lontani o la ricarica delle armi.

La comunicazione è fondamentale nel gioco competitivo e online, e il microfono a 48 kHz/16 bit delle G522, potenziato dalla tecnologia BLUE VO!CE, garantisce che la vostra voce si distingua anche nel caos. Personalizzate l'audio del microfono con filtri ed effetti in tempo reale, per ottenere un suono professionale in ogni sessione.

Le G522 offrono una connettività tri-mode, che consente di passare senza problemi dal wireless LIGHTSPEED al Bluetooth e all'USB-C. Sono progettate per transizioni fluide tra piattaforme, PC, console e dispositivi mobili, senza ritardi o problemi.

Il software G HUB e la mobile app di Logitech G consentono ai giocatori di perfezionare l'audio con un equalizzatore a 10 bande, personalizzare LIGHTSYNC RGB, regolare le impostazioni del microfono e salvare fino a tre profili personalizzati direttamente nelle cuffie.

Logitech G prosegue inoltre con il suo ormai stabile impegno nella riduzione dell'impatto ambientale: le G522, infatti, sono realizzate con il 27% di plastica riciclata post-consumo e alluminio a basso contenuto di carbonio.

DisponibilitàLe cuffie da gaming Logitech G522 sono disponibili in versione bianca e nera su LogitechG.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo al prezzo di vendita consigliato di 169,99 euro.