Motorola con Mama Chat: a sostegno delle donne

Motorola per l’8 marzo sceglie Mama Chat

a sostegno delle donne vittime online di cyberbullismo e di violenza psicologica

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna parte

una campagna digital online, veicolata sui canali social del brand,

per tutto il mese di marzo









“Sui social media le donne subiscono più attacchi rispetto agli uomini e un terzo di questi attacchi e` sessista”. Partendo da questi dati resi noti da Amnesty International Italia, in occasione dell’8 marzo Giornata internazionale dei diritti della donna, Motorola, brand attento da sempre ai temi sociali, lancia una campagna di sensibilizzazione sui propri canali social per ribadire con fermezza il proprio “no” a ogni forma di violenza e abuso, in particolare a quella che esplode sui social. Lo farà sostenendo Mama Chat, il primo Ente Europeo a offrire assistenza online tramite psicoterapie low-cost e uno sportello chat gratuito e anonimo.

Da oggi, e per tutto il mese di marzo, la campagna digital si svilupperà attraverso video dedicati al concetto di “Power to Empower”, che per l’occasione si traduce nella fierezza di essere “semplicemente” donne libere di vivere ed esprimersi come meglio si crede, sia online sia offline.

Un messaggio in linea con la mission di Mama Chat, da sempre in prima fila per il benessere psicologico e la lotta contro la violenza sulle donne.

«Motorola è orgogliosa di supportare una realtà meritevole come Mama Chat nella lotta a quella che, purtroppo, è a tutti gli effetti una piaga sociale», dichiara Giorgia Bulgarella, head of marketing di Motorola Italia. «La nostra campagna digital dedicata al concetto del “Power to Empower” parla direttamente alle donne, dicendo loro di essere fiere di come sono e di quello che rappresentano. Come brand saremo sempre attenti e vigili sul tema, cercando di offrire il massimo sostegno alle vittime di violenza psicologica online e cyberbullismo».

«Il sostegno di Motorola ci aiuta nel nostro lavoro quotidiano al fianco delle donne e delle ragazze», spiega la Ceo di Mama Chat Margherita Fioruzzi. «La nostra associazione si batte da sempre contro la violenza sulle donne e opera in loro sostegno per l’empowerment femminile e la parità di genere in ogni sua declinazione. L'8 marzo diventerà un giorno di festa quando la mimosa sarà simbolo di pari opportunità e rispetto per le donne troppo spesso discriminate o calpestate».

