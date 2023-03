Xbox annuncia Halo Infinite Season 3: Echoes Within

è arrivata la prima nuova arma di Halo Infinite! Progettato per premiare l'accuratezza e la precisione, il fucile semiautomatico M392 Bandit è perfetto per gli scontri a medio raggio. Con un formidabile potere d'arresto, adatto solo a un super-soldato, il fucile Bandit dà il meglio di sé con colpi ben assestati e ben piazzati.

Nuova modalità: Escalation Slayer

: Escalation Slayer arriva su Halo Infinite come una nuovissima modalità di gioco in arena! Disponibile sia come variante a squadre che FFA, Escalation Slayer richiede ai giocatori di eliminare gli avversari per progredire attraverso una vasta gamma di armamenti. A ogni uccisione corrisponde una nuova arma, prima di culminare nella sfida finale: eliminare un giocatore nemico con l'Oddball.