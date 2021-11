Xbox Anniversary Celebration: multiplayer free-to-play di Halo Infinite (Beta)

Per ringraziare la community Xbox per i 20 anni di supporto, 343 Industries ha lanciato la beta free-to-play del Multiplayer di Halo Infinite e la Season 1 con tre settimane di anticipo, disponibili a partire da ora per tutti i giocatori su Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows. Sarà disponibile anche tramite Xbox Cloud Gaming a partire da oggi. I giocatori possono inoltre godere dei contenuti della Season 1, incluse tutte le mappe, le modalità principali, le funzionalità dell'Academy e il Battle Pass.