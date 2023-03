reMarkable presenta Type Folio, una tastiera per una digitazione migliore

reMarkable ha annunciato Type Folio, una tastiera sottile per una digitazione comoda e mirata su reMarkable 2. Type Folio espande notevolmente le funzionalità di reMarkable 2 e consente agli utenti di prendere appunti scritti a mano o digitati come su un Laptop.



Le applicazioni mobili e desktop di reMarkable consentono di prendere appunti senza problemi su tutti i dispositivi. Con le note archiviate e sincronizzate nel cloud, gli utenti possono acquisire idee e sviluppare i propri pensieri, indipendentemente da dove si trovino o su quale dispositivo stiano lavorando.



Type Folio si connette automaticamente a reMarkable 2 tramite dei magneti, senza richiedere ulteriori aggiornamenti. Una volta collegata, la tastiera si apre in due posizioni fisse: una di digitazione tradizionale e una posizione quasi piatta, perfetta per combinare testo digitato e note scritte a mano.Il software è stato aggiornato per supportare il testo digitato. Il reMarkable rileva quando viene connessa la tastiera e ruota automaticamente il display, consentendo agli utenti di passare rapidamente dalla scrittura a mano alla digitazione.

Type Folio è disponibile per l'ordine su notevoli.com per € 199. I clienti che avevano un abbonamento Connect attivo il 6 marzo 2023 hanno diritto a uno sconto. Accedi a my.remarkable.com per riscattare l'offerta. Type Folio presenta layout di tastiera in sei lingue diverse: inglese americano, inglese britannico, tedesco, spagnolo, francese e nordico (inclusi svedese, danese, norvegese e finlandese). Type Folio è disponibile in ecopelle in due finiture: Ink Black e Sepia Brown.Per prendere appunti nelle app desktop e mobili reMarkable è necessario un abbonamento Connect. Abbonandosi a Connect, gli utenti possono anche usufruire di spazio di archiviazione e sincronizzazione cloud illimitati, offerte esclusive per gli abbonati nel webshop notevoli.com e fino a 3 anni di protezione extra del dispositivo. Una prova gratuita di 1 anno di Connect è inclusa con l'acquisto di reMarkable 2 nel webshop notevoli.com a $ 2,99/mese. Si può annullare in qualsiasi momento.

