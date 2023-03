NACON CONNECT DIGITAL BREAK. LA DIRETTA SU TWITCH

Appassionati di videogiochi e gamer, tutti sintonizzati sulla NACON Connect!

Giovedì 9 marzo, alle 19, la software house francese inaugura il 2023 con una conferenza ricca di novità e informazioni, con oltre 25 giochi in arrivo e tanti video che mostreranno il gameplay dei diversi titoli.

Un appuntamento imperdibile che, proprio per questo, NACON Italia ha scelto di rendere ancora più dinamico, divertente ed accessibile, organizzando la NACON Connect Digital Break, un “aperitivo digitale” in compagnia di alcuni dei creator più appassionati del mondo gaming: Michelle Puttini, Player Inside, Round Two e Tech Duo.

Quattro dirette Twitch che prenderanno il via alle ore 19 di giovedì 9 marzo sui quattro profili degli influencer, in contemporanea con l’inizio della NACON Connect. Live frizzanti e coinvolgenti durante le quali raccontare e commentare on time tutte le novità portate alla conferenza francese: giochi, gameplay, curiosità, anticipazioni…

Come un aperitivo tra amici con i quali confrontarsi, divertirsi e scambiarsi opinioni su tutte le novità presentate alla NACON Connect, durante le dirette Twitch saranno poi tante le sorprese riservate ai partecipanti!

Partner dell’iniziativa Berni, Pucci e Louit Frères, protagonisti dell’aperitivo dei creator.

Segui le Twitch live di NACON Connect Digital Break su:

@michelleputtini

@PlayerInsideTV

@Roundtwotwitch

@Techduotv

